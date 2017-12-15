Вторая фаза переговоров по Brexit будет зависеть от полного выполнения условий первого этапа - Евросовет

В принятых в пятницу на саммите ЕС в Брюсселе руководящих указаниях по второй фазе переговоров по Brexit Европейский Совет приветствовал прогресс, достигнутый на первом этапе, и заявил о возможности перехода ко второму этапу, касающемуся будущих отношений Брюсселя и Лондона.

Евросовет подчеркнул в этом документе, что переговоры во второй фазе обусловливаются полным и своевременным выполнением обязательств, взятых на первом этапе.

"В ходе переговоров на втором этапе, посвященных переходным соглашениям, а также общему пониманию структуры будущих отношений, руководящие принципы Европейского Совета от 29 апреля 2017 года продолжают полностью применяться и должны соблюдаться", - говорится в опубликованных на сайте Европейского Совета указаниях.

Евросовет согласился с просьбой Великобритании провести переговоры о переходном периоде около двух лет с распространением на него всей совокупности принципов, правил и норм Европейского союза (сommunity acquis), в то время как Соединенное Королевство в качестве третьей страны больше не будет участвовать в работе или назначать и избирать представителей в институтах ЕС, а также не будет участвовать в принятии решений органами союза, его офисами и агентствами.

"Также будут применяться все существующие законодательные, бюджетные, надзорные, судебные и правоприменительные инструменты и структуры союза, включая компетенцию Суда Европейского союза. Поскольку Соединенное Королевство будет продолжать участвовать в Таможенном союзе и Едином рынке (со всеми четырьмя свободами) в период перехода, ему придется продолжать соблюдать торговую политику ЕС, применять таможенные тарифы ЕС и собирать таможенные пошлины ЕС", - поясняется в документе.

Европейский Совет призвал Еврокомиссию дать соответствующие рекомендации по этому вопросу, а Совету ЕС принять дополнительные директивы по переговорам о переходных соглашениях в январе 2018 года.

"Европейский Совет подтверждает свое желание установить тесное партнерство между союзом и Соединенным Королевством. Хотя соглашение о будущих отношениях может быть завершено и заключено только после того, как Соединенное Королевство станет третьей страной, союз будет готов участвовать в предварительных и подготовительных обсуждениях с целью определения общего понимания структуры будущих отношений, как только дополнительные руководящие указания будут приняты с этой целью. Такое понимание должно быть разработано в политической декларации, сопровождающей соглашение о выходе и упомянутой в нем", - отмечается в директивах Евросовета.

Главы государств и правительств стран ЕС подтвердили свою "готовность наладить партнерские отношения в областях, не связанных с торговлей и экономическим сотрудничеством, в частности, в борьбе с терроризмом и международной преступностью, а также в области безопасности, обороны и внешней политики".

Европейский Совет намерен принять в марте 2018 года дополнительные руководящие указания, в частности, по рамкам будущих отношений. Он призвал Соединенное Королевство "внести дополнительную ясность относительно своей позиции по рамкам будущих отношений".