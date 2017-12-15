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В США вновь вводят регистрацию дронов
10:50 15.12.2017 |
Недолгий период после отмены регистрации дронов в США подошёл к концу. Президент США Дональд Трамп подписал закон о защите национальной обороны страны на 2018 год, согласно которому возобновляется требование к регистрации гражданских беспилотников.
Роботизированные беспилотные летательные аппараты весом от 0,5 до 55 фунтов (227-24948 г) должны быть учтены в базе данных, если их владельцы хотят пользоваться беспилотниками легально.
Апелляционный суд по округу Колумбия в мае этого года отклонил первоначальное требование Федерального управления гражданской авиации США (FAA) о регистрации дронов, утверждая, что ведомство не имеет полномочий регулировать эксплуатацию авиамоделей, в том числе мультироторных беспилотников. FAA тогда объявило, что не собирается отступать и вернётся к этому вопросу после пересмотра подходов к регулированию.
В электронном послании ресурсу TechCrunch ведомство приветствовало возвращение регистрации, отметив, что этот шаг будет содействовать безопасной и ответственной эксплуатации беспилотников. Нетрудно понять, почему FAA настаивает на возврате регистрации гражданских беспилотников. Возросшая активность использования дронов вблизи аэропортов и других режимных объектов ведёт к повышению вероятности столкновений с самолётами и между собой, что влечёт за собой риск для окружающих, а регистрация, хотя бы теоретически, повысит ответственность владельцев дронов за свои действия и поможет удержать их от попыток совершения опасных манёвров.
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