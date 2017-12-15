Федеральная комиссия по связи США отменила правило сетевого нейтралитета

Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) проголосовала за отмену принципа «сетевого нейтралитета», который обязывал интернет-провайдеров одинаково относиться в любому трафику, сообщает информагентство Reuters.

FCC ввела принцип «сетевого нейтралитета» в 2015 году при поддержке президента США Барака Обамы. Правило обеспечивало открытость интернета и запрещало провайдерам ускорять или замедлять трафик с интернет-ресурсов (вплоть до их блокировки), а также брать отдельную плату за увеличение скорости доступа к определенному сайту.

За отмену «сетевого нейтралитета» проголосовало трое членов комиссии, против выступили двое. Комиссия назвала свое решение действием, направленным на «восстановление свободы в интернете».

Данное решение ознаменовало победу для интернет-провайдеров, таких как AT&T, Comcast и Verizon Communications, которые теперь смогут самостоятельно решать, к каким сайтам потребители могут получать доступ. Упразднение «сетевого нейтралитета» стало крупнейшей победой главы комиссии Аджита Пая (Ajit Pai), назначенного на эту должность президентом Дональдом Трампом в январе, в его борьбе за отмену множества правил в области телекоммуникаций, отмечает агентство.

Ранее против отмены выступили демократы и крупнейшие технокомпании, такие как Alphabet (родительская компания Google) и Facebook.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс (Sarah Sanders), правительство «поддерживает усилия FCC, в то же время Белый дом, безусловно, всегда поддерживал и будет поддерживать свободный и справедливый интернет».

Новые правила позволят интернет-провайдерам затруднять пользователям доступ к определенным ресурсам, при этом они будут обязаны уведомлять потребителей о соответствующих действиях. Новые положения вступят в силу спустя несколько месяцев после одобрения Белым домом.