Финансовые новости
- |
- 15.12.17
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Федеральная комиссия по связи США отменила правило сетевого нейтралитета
10:44 15.12.2017 |
Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, FCC) проголосовала за отмену принципа «сетевого нейтралитета», который обязывал интернет-провайдеров одинаково относиться в любому трафику, сообщает информагентство Reuters.
FCC ввела принцип «сетевого нейтралитета» в 2015 году при поддержке президента США Барака Обамы. Правило обеспечивало открытость интернета и запрещало провайдерам ускорять или замедлять трафик с интернет-ресурсов (вплоть до их блокировки), а также брать отдельную плату за увеличение скорости доступа к определенному сайту.
За отмену «сетевого нейтралитета» проголосовало трое членов комиссии, против выступили двое. Комиссия назвала свое решение действием, направленным на «восстановление свободы в интернете».
Данное решение ознаменовало победу для интернет-провайдеров, таких как AT&T, Comcast и Verizon Communications, которые теперь смогут самостоятельно решать, к каким сайтам потребители могут получать доступ. Упразднение «сетевого нейтралитета» стало крупнейшей победой главы комиссии Аджита Пая (Ajit Pai), назначенного на эту должность президентом Дональдом Трампом в январе, в его борьбе за отмену множества правил в области телекоммуникаций, отмечает агентство.
Ранее против отмены выступили демократы и крупнейшие технокомпании, такие как Alphabet (родительская компания Google) и Facebook.
По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс (Sarah Sanders), правительство «поддерживает усилия FCC, в то же время Белый дом, безусловно, всегда поддерживал и будет поддерживать свободный и справедливый интернет».
Новые правила позволят интернет-провайдерам затруднять пользователям доступ к определенным ресурсам, при этом они будут обязаны уведомлять потребителей о соответствующих действиях. Новые положения вступят в силу спустя несколько месяцев после одобрения Белым домом.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Sky Up. Взлетит ли новый украинский авиаперевозчик
|Одна из федеральных земель Германии предоставила разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2"
|Новые редакции 3 процессуальных кодексов вступили в силу
|Новый Верховный Суд начал работу, высшие спецсуды прекратили функционирование
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Конгрессе США подготовили законопроект о помощи Украине в сфере кибербезопасности
|В США вновь вводят регистрацию дронов
|Федеральная комиссия по связи США отменила правило сетевого нейтралитета
|Один из крупнейших банков России отправлен на санацию
|Евросоюз решил продлить санкции в отношении России до середины 2018 года
|Почему Канада решила продавать оружие Украине
Это интересно
|10 качеств, которые не любят работодатели
|Doogee разработала концепт полноэкранного слайдера
|За первые 4 часа ICO было привлечено $50 млн на создание криптосмартфона FINNEY
|Египетская певица Шима получила тюремный срок за видео с бананом
|Uber оказался опаснее электромобилей для нефтяного бизнеса
|Ford признал электрические беспилотники неэффективными в сравнении с гибридными
|Крупные японские автопроизводители объединились ради сети водородных заправок