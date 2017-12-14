10 профессий, которые выбирают молодые американцы

Список был составлен на основе опроса молодых специалистов.

1. Специалист по статистике

В этой профессии наибольшее число молодых людей, так называемых миллениалов (44%). Чуть меньше - это люди старше 35 лет.

Новые технологии, доступность информации и аналитический склад ума - все эти факторы позволяют молодым людям преуспевать в этой профессии, которая становится все более популярной.

2. Бармен

Всего в США около 454 тыс. барменов. Из них 190 тыс. - это люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Отмечается, что это не самая высокооплачиваемая профессия, так как в среднем бармен получает $20 800 в год.

Поэтому, как правило, барменам сложно накопить на покупку дома или сэкономить деньги для выхода на пенсию.

Тем не менее есть такие районы в стране, где бармены получают больше среднего по страны, в частности на Гавайях, где средняя зарплата бармена составляет $45 500 в год.

3. Финансовый аналитик

Финансовый аналитик - это популярная профессия для тех, кто имеет степень бакалавра.

Всего в США около 307 тыс. финансовых аналитиков, из них 126 тыс. - это молодые люди до 34 лет.

То есть двое из пяти финансовых аналитиков - миллениалы.

Для человека любого возраста эта профессия - отличная база для карьерного роста.

В среднем финансовый аналитик в США получает $82 тыс. в год, или около $39 в час.

4. Менеджер по рекламе

Это люди, которые планируют рекламную политику, чтобы расширить бизнес компании. Как правило, им очень хорошо платят.

Около 40% из 67 тыс. менеджеров по рекламе в США - это молодые люди в возрасте до 34 лет.

Для того чтобы получить эту должность, необходим многолетний опыт и как минимум степень бакалавра.

5. Фельдшер скорой помощи

Всего в США около 194 тыс. таких специалистов, из них 38%, или 75 тыс., это люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Для того чтобы стать фельдшером скорой помощи, необходимо получить специальный сертификат.

Эксперты прогнозируют, что потребность в таких специалистах будет расти больше, чем в других отраслях.

Так как эта работа связана со стрессом, то неудивительно, что в основном сюда идут молодые люди, отмечают аналитики.

6. Помощник врача, ассистент

Ассистент - это отличная возможность начать свою карьеру для тех, кто стремится связать свою жизнь с медициной, но не имеет возможности выплачивать кредит за образование.

В среднем ассистент - это человек в возрасте 39 лет, однако около 38% ассистентов в США - это люди до 34 лет.

7. Web-разработчики

Интернет - это ключевой фактор развития современной экономики. Многие молодые люди извлекают выгоду из этой особенности современной экономики и связывают свою жизнь с новыми технологиями.

Стереотип о молодом IT-специалисте - совсем не миф. Однако большая часть разработчиков все-таки чуть старше, до 37 лет.

8. Аналитики рынка

Эти люди проводят исследования рынка, чтобы понять, каким образом лучше продвигать продукты на том или ином рынке.

Около 300 тыс. человек в США занимают эту должность, их них 37% - молодые люди от 25 до 34 лет.

В основном аналитики рынка проживают в крупных городах и работают в больших компаниях.

9. Видеооператоры

Операторы на телевидении - это профессия не слишком распространенная.

Около 54 тыс. человек в США работают по этой специальности.

Из них 20 тыс. - это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Все больше растет спрос на видеоролики, а соответственно и на видеооператоров.

10. Пожарные

Как и в случае с фельдшерами скорой помощи, это профессия для молодых и крепких людей.

Конечно, такая работа бывает опасной и довольно напряженной физически.

Средний возраст пожарных в США - 38 лет.

Всего людей, работающих на этой работе в Америке, 252 тыс. Из них 90 тыс. - это молодые люди от 25 до 34 лет.

Средняя заплата пожарных в США - $48 тыс. в год.