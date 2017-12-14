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10 профессий, которые выбирают молодые американцы
19:58 14.12.2017 |
Список был составлен на основе опроса молодых специалистов.
1. Специалист по статистике
В этой профессии наибольшее число молодых людей, так называемых миллениалов (44%). Чуть меньше - это люди старше 35 лет.
Новые технологии, доступность информации и аналитический склад ума - все эти факторы позволяют молодым людям преуспевать в этой профессии, которая становится все более популярной.
2. Бармен
Всего в США около 454 тыс. барменов. Из них 190 тыс. - это люди в возрасте от 25 до 34 лет.
Отмечается, что это не самая высокооплачиваемая профессия, так как в среднем бармен получает $20 800 в год.
Поэтому, как правило, барменам сложно накопить на покупку дома или сэкономить деньги для выхода на пенсию.
Тем не менее есть такие районы в стране, где бармены получают больше среднего по страны, в частности на Гавайях, где средняя зарплата бармена составляет $45 500 в год.
3. Финансовый аналитик
Финансовый аналитик - это популярная профессия для тех, кто имеет степень бакалавра.
Всего в США около 307 тыс. финансовых аналитиков, из них 126 тыс. - это молодые люди до 34 лет.
То есть двое из пяти финансовых аналитиков - миллениалы.
Для человека любого возраста эта профессия - отличная база для карьерного роста.
В среднем финансовый аналитик в США получает $82 тыс. в год, или около $39 в час.
4. Менеджер по рекламе
Это люди, которые планируют рекламную политику, чтобы расширить бизнес компании. Как правило, им очень хорошо платят.
Около 40% из 67 тыс. менеджеров по рекламе в США - это молодые люди в возрасте до 34 лет.
Для того чтобы получить эту должность, необходим многолетний опыт и как минимум степень бакалавра.
5. Фельдшер скорой помощи
Всего в США около 194 тыс. таких специалистов, из них 38%, или 75 тыс., это люди в возрасте от 25 до 34 лет.
Для того чтобы стать фельдшером скорой помощи, необходимо получить специальный сертификат.
Эксперты прогнозируют, что потребность в таких специалистах будет расти больше, чем в других отраслях.
Так как эта работа связана со стрессом, то неудивительно, что в основном сюда идут молодые люди, отмечают аналитики.
6. Помощник врача, ассистент
Ассистент - это отличная возможность начать свою карьеру для тех, кто стремится связать свою жизнь с медициной, но не имеет возможности выплачивать кредит за образование.
В среднем ассистент - это человек в возрасте 39 лет, однако около 38% ассистентов в США - это люди до 34 лет.
7. Web-разработчики
Интернет - это ключевой фактор развития современной экономики. Многие молодые люди извлекают выгоду из этой особенности современной экономики и связывают свою жизнь с новыми технологиями.
Стереотип о молодом IT-специалисте - совсем не миф. Однако большая часть разработчиков все-таки чуть старше, до 37 лет.
8. Аналитики рынка
Эти люди проводят исследования рынка, чтобы понять, каким образом лучше продвигать продукты на том или ином рынке.
Около 300 тыс. человек в США занимают эту должность, их них 37% - молодые люди от 25 до 34 лет.
В основном аналитики рынка проживают в крупных городах и работают в больших компаниях.
9. Видеооператоры
Операторы на телевидении - это профессия не слишком распространенная.
Около 54 тыс. человек в США работают по этой специальности.
Из них 20 тыс. - это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.
Все больше растет спрос на видеоролики, а соответственно и на видеооператоров.
10. Пожарные
Как и в случае с фельдшерами скорой помощи, это профессия для молодых и крепких людей.
Конечно, такая работа бывает опасной и довольно напряженной физически.
Средний возраст пожарных в США - 38 лет.
Всего людей, работающих на этой работе в Америке, 252 тыс. Из них 90 тыс. - это молодые люди от 25 до 34 лет.
Средняя заплата пожарных в США - $48 тыс. в год.
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