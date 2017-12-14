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Драги видит необходимость в сохранении существенных объемов стимулирования для усиления инфляции
17:18 14.12.2017 |
Сохранение существенных объемов стимулирования в еврозоне по-прежнему необходимо для содействия усилению инфляции, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания Центробанка.
Он отметил, что ЕЦБ продолжит программу количественного смягчения (QE) до тех пор, пока Центробанк не убедится в устойчивом восстановлении инфляции.
ЕЦБ не будет поднимать ключевые ставки еще долгое время после завершения QE, заявил М.Драги.
"Мы ожидаем, что они останутся на текущих уровнях долгое время, существенно дольше горизонта выкупа активов", - сказал глава ЕЦБ.
М.Драги подтвердил, что программа выкупа облигаций продлится до сентября 2018 года "или дольше, при необходимости" или "до тех пор, пока совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивой корректировки инфляции в соответствии с его инфляционными целями".
Как сообщалось, еще в октябре ЕЦБ принял решение о снижении ежемесячного объема выкупа облигаций с 60 млрд евро до 30 млрд евро с января следующего года.
Реинвестиции поступлений от погашаемых бондов, которые ЕЦБ намерен продолжать в течение длительного времени после завершения выкупа облигаций, "будут способствовать благоприятной ситуации в плане ликвидности и надлежащему состоянию монетарной политики", заявил глава ЕЦБ.
М.Драги также отметил, что экономические индикаторы позволяют говорить об уверенном подъеме ВВП, и этот импульс к росту указывает на то, что инфляция будет ускоряться.
"Поступающая информация, в том числе прогнозы наших экспертов, указывает на высокие темпы экономического подъема и существенное улучшение прогнозов роста. Сильный циклический импульс дает основания для большей уверенности в том, что инфляция будет двигаться к целевому показателю", - заявил М.Драги.
ЕЦБ повысил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2017-2019 годы, а также прогноз инфляции на 2018 год.
По оценкам Центробанка, в 2020 году инфляция в регионе составит 1,9%. Таким образом, ЕЦБ не рассчитывает на достижение 2%-ного целевого показателя инфляции к этому времени.
М.Драги также сообщил в ходе пресс-конференции, что в четверг руководство ЕЦБ не обсуждало дальнейшие планы в отношении программы QE.
ЕЦБ никогда не обсуждал резкое сокращение объема выкупа активов до нуля с 30 млрд евро, заявил он.
М.Драги также отметил, что в настоящее время ЕЦБ ближе к цели достижения инфляции, чем был два месяца назад.
Курс евро к доллару США, поднимавшийся в четверг до $1,1863, опустился на заявлениях М.Драги до $1,1816. Фондовый индекс Stoxx Europe 600 теряет 0,2% в ходе торгов.
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