Король Салман одобрил стимулы экономики на $19 млрд

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд одобрил меры по стимулированию роста частного сектора на 72 млрд риялов ($19,2 млрд), поскольку власти стремятся вывести экономику из спада, вызванного низкими ценами на нефть.

Эти меры включают жилищные кредиты на сумму 21,3 млрд риялов, фонд для поддержки экономических проектов объемом в 10 млрд риялов. Еще 1,5 млрд риялов власти направят на поддержку проблемных компаний, заявило правительство.

Для инвестиций в небольшие компании будет создан правительственный фонд объемом 2,8 млрд риялов. Правительство также скорректирует сборы, взимаемые за услуги, чтобы сэкономить малым компаниям 7 млрд риялов.

Больше денег будет потрачено на такие проекты, как развитие широкополосной инфраструктуры в королевстве и продвижение передовых методов строительства. Чиновники, впрочем, не раскрыли подробностей большинства мер стимулирования.

Рост частного сектора замедлился в этом году из-за политики жесткой экономии правительства, которая направлена на сдерживание дефицита государственного бюджета, вызванного низкими доходами от экспорта нефти.

Экономика Саудовской Аравии столкнется с новыми трудностями в следующем году, поскольку планируется введение 5%-го налога на добавленную стоимость в январе и повышение внутренних цен на энергоносители. Официальная безработица в королевстве составляет 12,8%, и власти стремятся не допустить сползания частного сектора в рецессию.

Фахад аль-Сукаит, советник кабинета министров, который проинформировал журналистов о плане стимулирования, отметил, что обнародованные сегодня меры являются частью четырехлетней программы помощи частному бизнесу на 200 млрд риялов.

Из этой суммы 40 млрд риялов было выделено в этом году в виде увеличения капитала государственных фондов, которые поддерживают экономику путем кредитования в таких областях, как жилищное строительство.

72 млрд риялов будут потрачены в течение следующих четырех лет, в том числе 24 млрд риялов в 2018 г., заявил Фахад аль-Сукаит. По его словам, чиновники все еще вырабатывают план расходования оставшихся 88 млрд риялов в рамках четырехлетней программы.

План наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана "Видения-2030" предусматривает диверсификацию экономики и снижение зависимости королевства от нефти.

В частности, планируется продать до 5% акций Saudi Aramco в ходе IPO в следующем году и создать крупнейший в мире суверенный инвестфонд. Кроме того, план предусматривает отмену некоторых социальных ограничений. В том числе ранее в этом году был отменен давний запрет для женщин водить автомобиль.

В конце октября наследный принц объявил о планах построить совершенно новый город под названием NEOM на побережье Красного моря. План включает в себя строительство моста через Красное море, который соединит будущий город с Египтом и остальной Африкой. Мухаммед бен Салман уточнил, что на финансирование проекта будет выделено более $500 млрд от правительства Саудовской Аравии, суверенного фонда благосостояния страны, а также местных и международных инвесторов.

"NEOM расположен на одной из самых известных экономических артерий мира, через которую проходит почти десятая часть мировых торговых потоков, - отметил саудовский принц. - Его стратегическое расположение также будет способствовать быстрому превращению зоны в глобальный хаб".