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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Франция введет запрет на мобильные телефоны в школах

12:47 14.12.2017 |

Мир

 

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил о том, что власти страны введут полный запрет на использование мобильных телефонов в начальной и средней школах в 2018 г.

Об этом он сообщил в интервью в интервью радиостанции RTL, изданию Figaro и телеканалу LCI. Бланке отметил, что когда дети слишком увлечены своими смартфонами и не общаются друг с другом, "это большая проблема с точки зрения образования".

При этом он допустил, что дети смогут приносить мобильные телефоны в школу и сдавать их на хранение, пока они находятся в школе, в частности на случай каких-либо экстренных ситуаций.

"Сегодня дети больше не играют во время перемен между уроками, они просто проводят время, смотря в экраны смартфонов. С точки зрения образования это большая проблема.

Мы сейчас прорабатываем вопрос этого запрета. Мобильные телефоны могут понадобиться в педагогических целях и в чрезвычайных ситуациях, поэтому нужно, чтобы они были в каком-то смысле под замком".

Во Франции на законодательном уровне уже запрещено использовать мобильные телефоны в классе. Ужесточение норм, о котором сообщил министр, приведет к тому, что использование мобильных телефонов в начальной и средней школах Франции будет также запрещено во время перемен и обеденного перерыва.
По материалам: Вести Экономика
 

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