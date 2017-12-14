Финансовые новости
- |
- 14.12.17
- |
- 13:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Франция введет запрет на мобильные телефоны в школах
12:47 14.12.2017 |
Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке заявил о том, что власти страны введут полный запрет на использование мобильных телефонов в начальной и средней школах в 2018 г.
Об этом он сообщил в интервью в интервью радиостанции RTL, изданию Figaro и телеканалу LCI. Бланке отметил, что когда дети слишком увлечены своими смартфонами и не общаются друг с другом, "это большая проблема с точки зрения образования".
При этом он допустил, что дети смогут приносить мобильные телефоны в школу и сдавать их на хранение, пока они находятся в школе, в частности на случай каких-либо экстренных ситуаций.
"Сегодня дети больше не играют во время перемен между уроками, они просто проводят время, смотря в экраны смартфонов. С точки зрения образования это большая проблема.
Мы сейчас прорабатываем вопрос этого запрета. Мобильные телефоны могут понадобиться в педагогических целях и в чрезвычайных ситуациях, поэтому нужно, чтобы они были в каком-то смысле под замком".
Во Франции на законодательном уровне уже запрещено использовать мобильные телефоны в классе. Ужесточение норм, о котором сообщил министр, приведет к тому, что использование мобильных телефонов в начальной и средней школах Франции будет также запрещено во время перемен и обеденного перерыва.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Против энергокомпаний Украины готовится новая кибератака, - эксперты
|Тиллерсон: Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а вторгся в Украину
|США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса
|Нацбанковские продажи доллара не смогли остановить рост курса доллара на межбанке 13 декабря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Франция введет запрет на мобильные телефоны в школах
|Запрет для иностранных покупателей недвижимости в Новой Зеландии мало повлияет на рынок
|Британский парламент навязал правительству Мэй голосование по "брекситу"
|Тиллерсон: Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а вторгся в Украину
|США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса
|WSJ сообщила о продаже Мердоком доли в медиахолдинге за $60 млрд
Это интересно
|Характер может помешать карьере
|Apple очень резко сдала позиции в рейтинге лучших работодателей
|Какие гаджеты не стоит покупать в 2018 году
|Проблемы хакеров: никто не хочет платить выкуп в биткоинах
|Беспроводная гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Focus оценена в $600
|BMW i8 лишился крыши и стал мощнее
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)