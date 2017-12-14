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Запрет для иностранных покупателей недвижимости в Новой Зеландии мало повлияет на рынок
12:10 14.12.2017 |
Министры полагали, что стоимость недвижимости растет преимущественно из-за зарубежных покупателей. Но новые исследования Института недвижимости Новой Зеландии указывают на то, что общая доля иностранных инвесторов на жилищном рынке - только 3,8%. Около 63,9% покупок осуществляется местными жителями, а 29,8% - людьми из других городов Новой Зеландии.
По словам исполнительного директора REINZ Бинди Норвелла, с учетом того, что международные покупатели являются такой незначительной частью рынка, было интересно понять, какое влияние, по мнению правительства, окажет запрет на иностранные инвестиции. Глядя на Австралию, подобная политика мало изменит ситуацию, поскольку страна по-прежнему остается одной из самых недоступных в мире и занимает седьмое место в рейтинге по годовому росту цен.
В ходе опроса также удалось понять состав покупателей. В настоящее время около 52,3% уже имеют жилье, 26,3% приобретают дом или квартиру впервые, а 14,2% являются инвесторами.
Напомним, что закон о запрете приобретения жилья для иностранцев в Новой Зеландии, вступающий в силу в 2018 году, будет применяться только к приобретению вторичной недвижимости. Такое решение обусловлено жилищным кризисом в стране.
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