WSJ сообщила о продаже Мердоком доли в медиахолдинге за $60 млрд

Как сообщает Wall Street Journal (WSJ), о сделке может быть объявлено уже 14 декабря. В соответствии с ней Walt Disney приобретет у Мердока киностудию 20th Century Fox, несколько кабельных каналов, включая региональную сеть спортивных программ, а также права на целый ряд зарубежных программ. Включая долговые обязательства покупка обойдется в $60 млрд.

Сделка не будет включать Fox News, Fox Sports, а также большой участок земли в Лос-Анджелесе, на котором расположена студия. Помимо этого источник WSJ заявил, что инвесторы Fox смогут получить порядка 25% в увеличившейся Walt Disney.

По версии экспертов газеты, целью приобретения части ресурсов станет выполнение задачи превратить Walt Disney в глобального гиганта онлайн-видео, которую поставил исполнительный директор компании Роберт Айгер. Это позволит компании не отставать от главного конкурента - Netflix.

Для Мердока это будет очевидное отступление после многолетней экспансии на американском рынке. Оставшиеся после продажи активы Fox могут быть объединены с News Corp., в которой миллиардеру принадлежит 39% акций. При этом собеседники WSJ указывают, что это вряд ли произойдет в ближайшей перспективе.