Тиллерсон заявил о готовности к переговорам с КНДР

Соединенные Штаты готовы к прямым переговорам с Северной Кореей без предварительных условий, заявил во вторник, 12 декабря, глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Давайте просто встретимся и поговорим, скажем, о погоде, о том будет ли это квадратный или круглый стол, - сказал Тиллерсон. - По крайней мере мы сможем сесть, поговорить с глазу на глаз и потом начать разрабатывать дорожную карту, по которой мы могли бы двигаться далее".

Было бы нереалистичным заявлять о том, что США согласятся участвовать в переговорах с Пхеньяном только если он будет готов отказаться от своей ядерной программы, указывает Тиллерсон. "Они слишком много вложили в нее", - отметил госсекретарь США.

ООН пытается наладить диалог

Ранее сообщалось, что правительство Северной Кореи согласилось наладить диалог с Организацией Объединенных Наций на постоянной основе. Об этом стало известно после завершения пятидневного визита в страну заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана.

Однако 12 декабря Фелтман заявил после заседания в Совбезе ООН, что власти КНДР не выразили готовности к переговорам, сообщает Reuters. "Я думаю, мы оставили дверь открытой и я очень надеюсь, что дверь к разрешению ситуации путем переговоров будет открыта широко", - сказал он. Пхеньяну нужно время для того, чтобы дать ответ, добавил Фелтман.