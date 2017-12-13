Финансовые новости
- |
- 13.12.17
- |
- 12:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Тиллерсон заявил о готовности к переговорам с КНДР
08:33 13.12.2017 |
Соединенные Штаты готовы к прямым переговорам с Северной Кореей без предварительных условий, заявил во вторник, 12 декабря, глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
"Давайте просто встретимся и поговорим, скажем, о погоде, о том будет ли это квадратный или круглый стол, - сказал Тиллерсон. - По крайней мере мы сможем сесть, поговорить с глазу на глаз и потом начать разрабатывать дорожную карту, по которой мы могли бы двигаться далее".
Было бы нереалистичным заявлять о том, что США согласятся участвовать в переговорах с Пхеньяном только если он будет готов отказаться от своей ядерной программы, указывает Тиллерсон. "Они слишком много вложили в нее", - отметил госсекретарь США.
ООН пытается наладить диалог
Ранее сообщалось, что правительство Северной Кореи согласилось наладить диалог с Организацией Объединенных Наций на постоянной основе. Об этом стало известно после завершения пятидневного визита в страну заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана.
Однако 12 декабря Фелтман заявил после заседания в Совбезе ООН, что власти КНДР не выразили готовности к переговорам, сообщает Reuters. "Я думаю, мы оставили дверь открытой и я очень надеюсь, что дверь к разрешению ситуации путем переговоров будет открыта широко", - сказал он. Пхеньяну нужно время для того, чтобы дать ответ, добавил Фелтман.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В ожидании нового Карибского кризиса. Трамп накажет Россию за ракеты
|Во многих отраслях Украина уже отстает от графика имплементации Соглашения об ассоциации - Мингарелли
|Тяжелое направление. Как ВСУ отбили у гибридов еще один хутор
|Приоритетом для Тиллерсона является стимулирование реформ в Украине - Госдеп
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Почему в 2018 году рост экономики России замедлится
|В ожидании нового Карибского кризиса. Трамп накажет Россию за ракеты
|Ким Чен Ын планирует разрабатывать еще больше ядерного оружия
|Тиллерсон заявил о готовности к переговорам с КНДР
|США не отменят санкции против РФ до восстановления территориальной целостности Украины - Тиллерсон
|Приоритетом для Тиллерсона является стимулирование реформ в Украине - Госдеп
|Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $350 млн для Украины
Это интересно
|BMW i8 лишился крыши и стал мощнее
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)
|Volkswagen задумал заменить личные автомобили электрическими минивэнами
|11 лучших университетов мира
|Новая угроза для Эфириума: на смену Криптокотикам идет Decentraland
|LG разрабатывает сканер радужной оболочки глаза для смартфонов
|Беспилотник Renault подключит пассажиров к виртуальной реальности