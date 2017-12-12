В США создадут государственное агентство по кибербезопасности

Палата представителей США приняла законопроект по созданию агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Проект разрабатывался в течение 5 месяцев и был поддержан большинством членов Палаты представителей. Создание нового ведомства предполагает реорганизацию ряда подразделений министерства внутренней безопасности США для повышения устойчивости кибербезопасности США в случае чрезвычайных ситуаций и атак на объекты критической инфраструктуры.

Как заявила Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен (Kirstjen Nielsen), критически важная инфраструктура страны может стать главной мишенью для террористов, зарубежных государств, хакеров и обычных преступников. "По мере того, как ситуация с угрозами меняется и становится все более сложной, наш подход к обеспечению безопасности должен развиваться", - отметила она.

Напомним, ранее стало известно о создании первого в России инжинирингового центра кибербезопасности «СэйфНет». Его откытие намечено на март 2018 года.