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В США создадут государственное агентство по кибербезопасности
14:39 12.12.2017 |
Палата представителей США приняла законопроект по созданию агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.
Проект разрабатывался в течение 5 месяцев и был поддержан большинством членов Палаты представителей. Создание нового ведомства предполагает реорганизацию ряда подразделений министерства внутренней безопасности США для повышения устойчивости кибербезопасности США в случае чрезвычайных ситуаций и атак на объекты критической инфраструктуры.
Как заявила Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен (Kirstjen Nielsen), критически важная инфраструктура страны может стать главной мишенью для террористов, зарубежных государств, хакеров и обычных преступников. "По мере того, как ситуация с угрозами меняется и становится все более сложной, наш подход к обеспечению безопасности должен развиваться", - отметила она.
Напомним, ранее стало известно о создании первого в России инжинирингового центра кибербезопасности «СэйфНет». Его откытие намечено на март 2018 года.
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