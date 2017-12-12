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Тереза Мэй назвала сумму компенсации за выход Британии из ЕС
11:59 12.12.2017 |
Великобритания заплатит за выход из Евросоюза 35-39 млрд фунтов стерлингов (40-44 млрд. евро).
Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время дебатов в парламенте, сообщает Sky News.
"Как я уже отметила, мы определили объем выплат и методику расчета. По предаврительным расчетам, сумма составит 35-39 млрд фунтов стерлингов", - заявила Мэй.
По ее словам, в будущем сотрудничество ЕС и Великобритании продолжится. "Могут существовать некоторые программы, в которых мы хотим оставаться и участвовать, и поэтому мы будем готовы платить соответствующую цену", - добавила она.
В то же время Мэй подчеркнула, что по-прежнему придерживается принципа, что лучше не иметь никакого соглашения с ЕС, чем заключить соглашение на плохих условиях.
Ранее сообщалось, что от 17 до 18 млрд евро Великобритания, как ожидается, заплатит в 2019 году в рамках так называемой многолетней финансовой структуры ЕС.
Кроме того, в конца 2020 года нужно будет заплатить от 21 до 23 млрд евро остаточных обязательств, которые до сих пор были не выплачены.
Также в ЕС ожидают от Британии выплаты от 2 до 4 млрд евро фактических обязательств - в основном речь идет о таких вещах, как выплата в будущем пенсий европейским госслужащим.
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