Тереза Мэй назвала сумму компенсации за выход Британии из ЕС

Великобритания заплатит за выход из Евросоюза 35-39 млрд фунтов стерлингов (40-44 млрд. евро).

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во время дебатов в парламенте, сообщает Sky News.

"Как я уже отметила, мы определили объем выплат и методику расчета. По предаврительным расчетам, сумма составит 35-39 млрд фунтов стерлингов", - заявила Мэй.

По ее словам, в будущем сотрудничество ЕС и Великобритании продолжится. "Могут существовать некоторые программы, в которых мы хотим оставаться и участвовать, и поэтому мы будем готовы платить соответствующую цену", - добавила она.

В то же время Мэй подчеркнула, что по-прежнему придерживается принципа, что лучше не иметь никакого соглашения с ЕС, чем заключить соглашение на плохих условиях.

Ранее сообщалось, что от 17 до 18 млрд евро Великобритания, как ожидается, заплатит в 2019 году в рамках так называемой многолетней финансовой структуры ЕС.

Кроме того, в конца 2020 года нужно будет заплатить от 21 до 23 млрд евро остаточных обязательств, которые до сих пор были не выплачены.

Также в ЕС ожидают от Британии выплаты от 2 до 4 млрд евро фактических обязательств - в основном речь идет о таких вещах, как выплата в будущем пенсий европейским госслужащим.

