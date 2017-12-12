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У портов Венесуэлы накапливаются танкеры: страна не в силах поддерживать экспорт нефти
10:34 12.12.2017 |
За последние дни около портов Венесуэлы резко возросло число танкеров, вставших на якорь в режиме ожидания. Отраслевые эксперты связывают такое накопление с неспособностью государственной нефтяной компания PDVSA доставить к портам нужные объемы предназначенной для экспорта нефти.
По итогам октября объем нефтедобычи упал в стране до рекордно низких показателей за последние тридцать лет. Это обусловлено задержками выплат нефтесервисным компаниям, инвестиционным дефицитом и системным кризисом, охватившим местную нефтяную отрасль.
В декабре крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс PDVSA работал лишь на 13% от максимальной мощности. Этому способствовал произошедший на объекте пожар, а также поломка оборудования и острая нехватка сырья.
В период с января по сентябрь PDVSA и ее совместные предприятия каждые сутки экспортировали 1,59 млн барр. сырой нефти. В прошлом году объем экспорта составил 1,69 млн барр./сут.
В январе-апреле экспорт венесуэльской нефти сократился до 67 тыс. б/с против 165 тыс. б/с годом ранее.
Как сообщал enkorr, резиденты и нерезиденты ОПЕК прибирают к рукам долю Венесуэлы на мировом рынке нефти. Тем не менее, сокращение поставок из Венесуэлы усилило тревоги инвесторов и трейдеров по поводу сжатия рынка и способствовало росту цен на «черное золото».
Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) официально признала просрочку платежа, который должен был быть осуществлен 12 октября текущего года по облигациям PDVSA. Тем самым дефолт венесуэльской нефтяной государственной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) признан официально.
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