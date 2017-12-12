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Новые правила ЕС облегчают жизнь трансграничным инвесторам
10:16 12.12.2017 |
Новые правила удержания налога на инвестиции в Евросоюзе призваны избавить инвесторов стран ЕС от двойного налогообложения.
Еврокомиссия сообщила в понедельник о новом "кодекс поведения" в рамках Союза рынков капитала. Он должен помочь государствам-членам ЕС сократить издержки и упростить процедуры внутрисоюзных трансграничных инвестиций.
Кодекс поведения предлагает решения инвесторам, которые в результате применения в странах ЕС разных систем удержания налогов, в конце концов, дважды платят налог с дохода от трансграничных инвестиций.
И в настоящее время инвесторы внутри ЕС имеют право требовать возмещение при двойном налогообложении, но процедуры возмещения сложные, дорогостоящие и занимают много времени.
Рекомендации нового кодекса, разработанные в рамках плана действий Союза рынков капитала, должны ускорить, упростить и стандартизовать эти процедуры, что особенно облегчит жизнь мелким инвесторам.
Как сообщила Еврокомиссия в своем коммюнике, она официально представит кодекс поведения на публичных слушаниях 30 января 2018 года.
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