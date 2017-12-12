Deutsche Bank: глобальный кризис начнется с Китая

Вероятность того, что следующий глобальный финансовый кризис начнется в Китае, почти в два раза выше, чем в любой другой крупной мировой экономике, заявляют аналитики Deutsche Bank.

Главный экономист Deutsche Bank в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майкл Спенсер предупредил, что вероятность кризиса во второй по величине экономике мира составляет 13%.

По словам Спенсера, это "почти вдвое превышает вероятность кризиса в стране, наиболее подверженной кризису, и почти втрое превышает вероятность кризиса в любой другой стране в любой момент времени".

Как и большинство обсуждений вокруг потенциального финансового кризиса в Китае, обсуждения Deutsche Bank сосредоточены на огромных уровнях задолженности в стране, которые выросли на фоне быстрого расширения китайской экономики за последние несколько десятилетий.

"С 2008 года уровень задолженности китайских нефинансовых корпораций, домохозяйств и правительств вырос более чем на 100% от ВВП. На фоне этого возникает беспокойство в отношении финансовой стабильности", - отметил Спенсер.

"Объем задолженности всех нефинансовых заемщиков в 2009 г. вырос только на 36% от ВВП. Позиция денежно-кредитной политики с 2013 г. привела к росту задолженности, при этом общий объем заимствований нефинансового сектора достиг 255% от ВВП в конце прошлого года. И при каждом повышении соотношения кредита к ВВП, росли и проблемы с инвесторами", - продолжил он.

Теперь Китай может стать крупнейшей экономикой, которая стоит перед наибольшей угрозой финансового кризиса, но Спенсер отметил, что вероятность кризиса "значительно ниже вероятностей кризиса, рассчитанных для некоторых стран до европейского долгового кризиса или азиатского финансового кризиса в конце 1990-х годов".

Это в значительной степени зависит от значительного сальдо текущих операций, которым продолжает управлять правительство Китая, что обеспечивает большую защиту от любого кризиса.

"Сальдо текущих операций, по нашим оценкам, играет важную роль в снижении риска кризиса в Китае. Если бы текущий счет был дефицитом в 2% от ВВП в прошлом году, а не профицитом почти в 2%, вероятность кризиса была бы на 7% выше", - отмечает Спенсер.

Несмотря на то что он настроен относительно оптимистично в отношении Китая, предупреждения Спенсера отражают мысли МВФ, который предупреждает об угрозе, которую долг Китая несет не только собственной экономике, но и мировой финансовой системе.

На прошлой неделе, например, отчет МВФ предупреждал о глобальных рисках финансовой стабильности, созданных ситуацией в Китае в настоящее время.

В докладе, опубликованном после ежегодного сбора фактов по второй по величине экономике мира, было отмечено, что, несмотря на то что политический класс Китая предпринимает шаги, направленные на то, чтобы снизить уровень задолженности и улучшить общую финансовую стабильность в последние годы, все же необходимо предпринимать больше усилий.

"Усиливающаяся сложность существующей системы вызвала риски для финансовой стабильности. Рост кредитного портфеля опережал рост ВВП, что привело к сверхнормативной задолженности. Соотношение кредита к ВВП в настоящее время на 25% превышает долгосрочную тенденцию, что очень высоко по международным стандартам и соответствует высокой вероятности финансового кризиса", - отмечается в докладе МВФ.