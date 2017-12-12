Трамп подписал директиву о возобновлении лунной программы

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о космической политике, которая предусматривает партнерство с частным сектором для возвращения людей на Луну, а в перспективе - осуществление марсианской миссии. Выдержки из заявлений Трампа приводятся на сайте NASA.

«Это первый шаг в возвращении американских астронавтов на Луну впервые с 1972 г. для долгосрочного изучения и освоения», - подчеркнул Трамп. Американский лидер пообещал, что в результате новой космической программы космонавты из США не только «поставят свой флаг и оставят свои следы», на Луне, но и заложат основу для «возможной миссии на Марс» и, в свое время, для полетов «ко многим другим мирам». Вице-президент Майк Пенс пообещал, что при Трампе «Америка снова войдет в космос на всех фронтах».

При подписании директивы присутствовали побывавшие на Луне астронавты Базз Олдрин (на спутник Земли он высадился вторым после Нила Армстронга) и Харрисон Шмидт (двенадцатый и пока последний человек, находившийся на Луне). Цели, заявленные в новой директиве будут учтены в бюджетном запросе NASA на 2019 финансовый год, подчеркивает космическое агентство. Существовавшая ранее лунная программа США была свернута администрацией экс-президента Барака Обамы.

В США существует частный стартап Moon Express, первым получивший разрешение на полет за пределы земной орбиты. Специальная межведомственная группа во главе с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) ранее одобрила план компании по запуску автоматического корабля на Луну во второй половине 2017 г. Компания планирует добывать на Луне минералы и создать платформу про производству топлива.

Компания SpaceX Илона Маска ранее заявляла о планах отправки космического аппарата на Марс в 2018 г. По оценке NASA, SpaceX может потратить на исследование красной планеты около $300 млн.