ЕС не считает войну в Сирии завершенной

В Брюсселе не считают, что военный конфликт в Сирии завершен. Об этом в понедельник, 11 декабря, заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. "Мы очень хорошо знаем, что бои в Сирии продолжаются, а мирные жители страдают от нападений", - сказала Могерини. По ее словам, нет никаких "подлинных поводов" согласиться с тем, что сирийская война подошла к концу, а ситуация может в ближайшее время нормализоваться, передает корреспондент DW.

Евросоюз видит единственный путь для мирного процесса в Сирии: переговоры в Женеве, которые проходят под патронажем ООН, добавила Могерини. Только ООН может гарантировать "надежные рамки для политического решения" сирийского вопроса. Только после достижения договоренностей в Женеве Евросоюз будет готов предоставить обещанные финансовые средства на восстановление Сирии, почеркнула верховный представитель ЕС.

В настоящий момент дипломаты ищут возможность для придания нового импульса мирным переговорам в Женеве под эгидой ООН. Параллельно с этим процессом с начала 2017 года ведутся переговоры по Сирии между представителями РФ, Ирана и Турции в Астане.

Ранее, в четверг, 7 декабря, министерство обороны РФ объявило о полной победе в Сирии над террористами из группировки "Исламское государство", в результате чего вся страна "полностью освобождена". Российский президент Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, объявил о выводе большей части войск из Сирии, где они находились с осени 2015 года, поддерживая правительственные отряды Башара Асада.