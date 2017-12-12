В ЕС критикуют американскую налоговую реформу

Министры финансов пяти крупнейших экономик Евросоюза выступили с критикой американской налоговой реформы, законопроект о которой в начале декабря был одобрен обеими палатами Конгресса. По их мнению, реформа способна привести к серьезным проблемам в международной торговле. О письме с соответствующими опасениями, направленном министру финансов США Стивену Мнучину, в понедельник, 11 декабря, сообщает агентство Reuters.

Так, министры финансов Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании считают, что некоторые новые налоговые правила "могут войти в противоречие с принципами договоров об избежании двойного налогообложения и приведут к риску больших перекосов в международной торговле". "Мы уверены в том, что вы сумеете найти мудрый и взвешенный компромисс в вашей миссии создания современной и стабильной налоговой системы в США", - говорится в письме.

"Крупнейшее снижение налогов в истории"

Обе палаты американского Конгресса приняли свои проекты налоговой реформы и теперь должны свести их в один единый текст, который затем вновь будет поставлен на голосование и после одобрения парламентом направлен на подпись президенту. Трамп ранее заявил, что реформа будет принята уже к концу 2017 года. По его словам, она предусматривает "огромное снижение налогов, крупнейшее в истории страны".

Даже с учетом экономического роста в стране принятие законопроекта в его нынешнем виде приведет к увеличению госдолга США на один трлн долларов в течение дести лет, отмечает агентство dpa. Кроме того, критики реформы подчеркивают, что она не принесет больших послаблений простым американцам.