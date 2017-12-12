Финансовые новости
- |
- 12.12.17
- |
- 04:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В ЕС критикуют американскую налоговую реформу
22:11 11.12.2017 |
Министры финансов пяти крупнейших экономик Евросоюза выступили с критикой американской налоговой реформы, законопроект о которой в начале декабря был одобрен обеими палатами Конгресса. По их мнению, реформа способна привести к серьезным проблемам в международной торговле. О письме с соответствующими опасениями, направленном министру финансов США Стивену Мнучину, в понедельник, 11 декабря, сообщает агентство Reuters.
Так, министры финансов Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании считают, что некоторые новые налоговые правила "могут войти в противоречие с принципами договоров об избежании двойного налогообложения и приведут к риску больших перекосов в международной торговле". "Мы уверены в том, что вы сумеете найти мудрый и взвешенный компромисс в вашей миссии создания современной и стабильной налоговой системы в США", - говорится в письме.
"Крупнейшее снижение налогов в истории"
Обе палаты американского Конгресса приняли свои проекты налоговой реформы и теперь должны свести их в один единый текст, который затем вновь будет поставлен на голосование и после одобрения парламентом направлен на подпись президенту. Трамп ранее заявил, что реформа будет принята уже к концу 2017 года. По его словам, она предусматривает "огромное снижение налогов, крупнейшее в истории страны".
Даже с учетом экономического роста в стране принятие законопроекта в его нынешнем виде приведет к увеличению госдолга США на один трлн долларов в течение дести лет, отмечает агентство dpa. Кроме того, критики реформы подчеркивают, что она не принесет больших послаблений простым американцам.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Нацбанк играет против гривни
ТОП-НОВОСТИ
|Нафтогаз договаривается с итальянской компанией об управлении ГТС
|Опасная имитация: Почему фанам Саакашвили не стоит мимикрировать под Майдан
|Инфляция в 2017 существенно превысит прогноз 12,2%, - НБУ
Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее.
|Зачем Курченко поддержал Саакашвили, которого не знает
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС не считает войну в Сирии завершенной
|В ЕС критикуют американскую налоговую реформу
|МВФ: Китаю необходима финансовая стабильность
|В Венгрии настаивают, что они выиграли в Венецианской комиссии
|WP: КНДР разрабатывает биологическое оружие
|В мире ежегодно дают $1 триллион взятки - ООН
Это интересно
|Беспилотник Renault подключит пассажиров к виртуальной реальности
|BlackBerry и Qualcomm объединились в создании автомобилей нового поколения
|Запрет на ICO в Китае привел к распространению мошеннических альткоинов
|Peugeot PHEV: необычный скутер с гибридной силовой установкой
|Топ-менеджер Volkswagen приговорен в США к 7 годам за дизельгейт
|BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 километров
|Эпидемия криптокотиков как стресс-тест Эфириума