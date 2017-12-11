Финансовые новости
- |
- 11.12.17
- |
- 09:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
WP: КНДР разрабатывает биологическое оружие
09:52 11.12.2017 |
Северная Корея, по всей видимости, продвигается в разработке биологического оружия. Об этом пишет The Washington Post в понедельник, 11 декабря, со ссылкой на сотрудников разведки США и стран Азии, а также экспертов в области вооружений.
По информации анонимных источников, Пхеньян в настоящее время "уверенно продвигается к созданию необходимых механизмов, которые потенциально могут быть использованы для доработанной программы биооружия - от заводов, которые могут тоннами производить микробы, до специализирующихся на генетической модификации лабораторий". Правительство лидера Ким Чен Ына отправляет северокорейских исследователей за границу для получения новых знаний в области микробиологии, указывает издание.
Разведка предупреждала Конгресс США об опасности
The Washington Post отмечает, что более 10 лет назад американская разведка предупреждала Конгресс США, что КНДР занимается разработкой биологического оружия. Пхеньян в 1987 году присоединился к конвенции ООН о запрете биологического и токсинного оружия, но продолжает работать над его созданием, говорится в плановом докладе за 2004 год, предоставленном Конгрессу разведкой. Теперь препятствия технического характера, судя по всему, преодолеваются, резюмирует WP.
В начале декабря США и Южная Корея провели в тихоокеанском регионе военно-воздушные учения Vigilant Ace, которые стали крупнейшими из когда-либо проводившихся Вашингтоном и Сеулом. Они последовали за очередным запуском Пхеньяном баллистической ракеты. В преддверии маневров газета ЦК Трудовой партии Корея "Нодон синмун" написала, что подобные шаги могут привести к ядерной войне. Позже представитель северокорейского МИДа заявил, что совместные учения США и Республики Кореи, а также угрозы Вашингтона нанести превентивный удар по КНДР делают неизбежной войну на Корейском полуострове.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Судьба Михо: Что власть должна сделать с Саакашвили
|Подарок от депутатов. Почему посылки могут застрять на границе
|Выравнивание позиций. Сколько населенных пунктов ВСУ освободили в последние дни
|Петренко: Рассчитываю, что 2018 год будет годом очень хороших новостей для Украины по поводу продвижения дел с РФ в ЕСПЧ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|WP: КНДР разрабатывает биологическое оружие
|В мире ежегодно дают $1 триллион взятки - ООН
|Мадуро собирается не допустить оппозицию до президентских выборов
|Молдавия и НАТО стали ближе еще на шаг
|Беларусь начнет экспорт нефтепродуктов через порты РФ
|Bellingcat и The Insider установили ключевого фигуранта дела о крушении MH17
Это интересно
|Параметры смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus были раскрыты до анонса
|Lamborghini представила самый быстрый внедорожник в мире
|Google уведомит пользователей о приложениях, собирающих данные без их ведома
|В Samsung предложена технология сканирования ладони при помощи камеры смартфона
|Гигантская батарея Tesla заработала в Австралии
|3 главные финансовые ошибки молодых людей
|Samsung раздумывает над смартфоном с полностью закруглённым дисплеем