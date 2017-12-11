WP: КНДР разрабатывает биологическое оружие

Северная Корея, по всей видимости, продвигается в разработке биологического оружия. Об этом пишет The Washington Post в понедельник, 11 декабря, со ссылкой на сотрудников разведки США и стран Азии, а также экспертов в области вооружений.

По информации анонимных источников, Пхеньян в настоящее время "уверенно продвигается к созданию необходимых механизмов, которые потенциально могут быть использованы для доработанной программы биооружия - от заводов, которые могут тоннами производить микробы, до специализирующихся на генетической модификации лабораторий". Правительство лидера Ким Чен Ына отправляет северокорейских исследователей за границу для получения новых знаний в области микробиологии, указывает издание.

Разведка предупреждала Конгресс США об опасности

The Washington Post отмечает, что более 10 лет назад американская разведка предупреждала Конгресс США, что КНДР занимается разработкой биологического оружия. Пхеньян в 1987 году присоединился к конвенции ООН о запрете биологического и токсинного оружия, но продолжает работать над его созданием, говорится в плановом докладе за 2004 год, предоставленном Конгрессу разведкой. Теперь препятствия технического характера, судя по всему, преодолеваются, резюмирует WP.

В начале декабря США и Южная Корея провели в тихоокеанском регионе военно-воздушные учения Vigilant Ace, которые стали крупнейшими из когда-либо проводившихся Вашингтоном и Сеулом. Они последовали за очередным запуском Пхеньяном баллистической ракеты. В преддверии маневров газета ЦК Трудовой партии Корея "Нодон синмун" написала, что подобные шаги могут привести к ядерной войне. Позже представитель северокорейского МИДа заявил, что совместные учения США и Республики Кореи, а также угрозы Вашингтона нанести превентивный удар по КНДР делают неизбежной войну на Корейском полуострове.