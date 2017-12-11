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В мире ежегодно дают $1 триллион взятки - ООН
08:14 11.12.2017 |
Ежегодный объем взяток в мире оценивается в $1 триллион, а мировая экономика в связи с коррупционной деятельностью теряет еще $2,6 триллиона, сообщает "Центр новостей ООН".
По данным Программы развития ООН, в развивающихся странах потери, что связаны с коррупцией, превышают объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.
В то же время, по данным "Transparency International", Украина занимает 131 место в мире по индексу коррупции.
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