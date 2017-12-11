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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Мадуро собирается не допустить оппозицию до президентских выборов

07:39 11.12.2017 |

Мир

 

Ключевые оппозиционные партии Венесуэлы не будут участвовать в президентских выборах в следующем году, заявил президент страны Николас Мадуро на пресс-конференции в воскресенье, 10 декабря. Свое решение глава государства обосновал тем, что в оппозиции отказались участвовать в муниципальных выборах и призывали к их бойкоту, сообщает агентство AFP.

"Любая партия, которая сегодня не принимала участие в выборах и призывала к их бойкоту, не может участвовать (в президентских выборах - Ред.)", - подчеркнул президент Венесуэлы. Муниципальные выборы стали, по словам Мадуро, "критерием Национального учредительного собрания". Отстранение коснулось, среди прочих, важнейших партий оппозиции - "Народной воли" Леопольдо Лопеса и "Блока демократического единства" Энрике Каприлеса.

В Венесуэле на протяжении последних нескольких месяцев продолжается борьба правящей леворадикальной и оппозиционных правоцентристских партий. В июле нынешнего года было созвано Национальное учредительное собрание, которое должно заниматься конституционными реформами. Собрание представлено в основном сторонниками Мадуро и не признано оппозицией.
По материалам: Deutsche Welle
 

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