Финансовые новости
- |
- 09.12.17
- |
- 06:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Молдавия и НАТО стали ближе еще на шаг
22:12 08.12.2017 |
Сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом никак не затрагивает нейтралитет республики, закрепленный в ее конституции. Так заявил премьер-министр страны Павел Филип на пресс-конференции в Кишиневе 8 декабря, посвященной открытию в молдавской столице Бюро по связям с НАТО. Это своего рода дипломатическое представительство, в задачи которого входит и информирование граждан о программах и проектах альянса, которые реализуются на территории Молдавии, и запуск новых проектов, и укрепление двусторонних связей.
Приехавшая на торжественное мероприятие заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер сообщила журналистам, что в бюро будут работать гражданские лица, в задачу которых входит укрепление сотрудничества между НАТО и Молдавией. "Мы не будем брать на работу военных, как видите, здесь нет нашей военной базы", - заявила она. Но именно вопрос нейтралитета больше всего беспокоит противников НАТО, которые вышли на протест против открытия в Кишиневе офиса этой организации.
Об открытии Бюро по связям с НАТО договорились давно
Бюро по связям с НАТО расположилось в одном из крупных бизнес-центров в самом сердце Кишинева. Журналистам показали небольшую пустую комнату с символикой НАТО на стенах и с ленточкой, натянутой посредине. Самого торжественного момента - разрезания ленточки - представители СМИ не увидели: здесь присутствовали только приглашенные - члены правительства, парламента, аккредитованные в Молдавии дипломаты.
Это событие ожидалось давно. Переговоры велись с 2014 года. В ноябре 2016 года в Брюсселе молдавский премьер Павел Филип и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение, в декабре того же года его ратифицировал парламент. Офис должен был открыться еще в апреле, но сроки трижды менялись.
НАТО реализует в Молдавии множество проектов, в том числе в гражданской сфере, например, в уничтожении пестицидов, которые скопились на складах еще со времен Советского Союза. Большую помощь оказывает альянс в вопросах реформирования оборонных структур, обучения военных, кибербезопасности и т.д. Молдавия сотрудничает с НАТО с 1991 года.
В 1994 году был подписан Рамочный документ программы "Партнерство ради мира". В 2006 году был утвержден Индивидуальный план действий между НАТО и Молдавией. С 2007 года в Кишиневе работает неправительственная организация - Центр документирования и информирования НАТО, задачи которого - формирование и продвижение положительного имиджа альянса в Молдавии.
Как НАТО помогает Молдавии
Политический аналитик Руслан Шевченко уверен, что открытие в Кишиневе Бюро по связям с НАТО и укрепление сотрудничества с этой организацией - благо для страны.
"Я смотрю, исходя из интересов нашего государства", - пояснил он в интервью DW. "Альянс оказал помощь в уничтожении пестицидов, в обеспечении кибербезопасности, в модернизации армии, он не покушается на нейтралитет нашей страны и поддерживает ее целостность. Но СМИ, в первую очередь русскоязычные, это мало освещают. И представления большинства зиждятся на старых советских пропагандистских штампах", - убежден эксперт.
По результатам опроса, проведенного в Молдавии социологической компанией "Фонд общественного мнения" в октябре 2017 года, чуть меньше 70 процентов респондентов выступают против сближения страны с НАТО, а 20 процентов - за.
Кто вышел на протест
Среди противников сближения Молдавии с НАТО, глава молодежного крыла оппозиционной Партии социалистов Никита Цуркан. "Везде, где открывались представительства альянса, возникали проблемы", - убежден он. С его точки зрения, "НАТО только декларативно поддерживает нейтралитет страны и ее территориальную целостность".
Цуркан и его сторонники организовали протест напротив здания, где находится Бюро по связям с НАТО. Около 60 человек, в основном, члены молодежной социалистической организации "Молодая гвардия", депутаты и муниципальные советники от Партии социалистов, вышли на улицу с плакатами на русском и молдавском языках: "НАТО нам не надо!", "Нет войне". Акция продолжалась недолго, и спокойствия в городе она не нарушила.
Президент Игорь Додон раскритиковал действия правительства по укреплению связей с НАТО. Как написал он в соцсетях, "это несет в себе существенные риски для общенациональной безопасности государства". По мнению Додона, "резонансные вопросы такого рода, как усиление сотрудничества с военно-политическими блоками, должны широко обсуждаться в обществе".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Электоральные войны: Зачем Тимошенко заговорила про безвиз
|Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав нацменьшинств в статье о языке обучения
|Венский формат. До чего договорились Климкин, Лавров и Тиллерсон
|Bellingcat и The Insider установили ключевого фигуранта дела о крушении MH17
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Молдавия и НАТО стали ближе еще на шаг
|Беларусь начнет экспорт нефтепродуктов через порты РФ
|Bellingcat и The Insider установили ключевого фигуранта дела о крушении MH17
|Венгрия блокирует сотрудничество НАТО с Украиной
|В Молдавии запретили трансляцию российских новостей
|Большой переполох в Иерусалиме. Что задумал Трамп назло Госдепу
|Невероятно, но факт: Роснефть просит суд вернуть дивиденды Башнефти назад
Это интересно
|Lamborghini представила самый быстрый внедорожник в мире
|Google уведомит пользователей о приложениях, собирающих данные без их ведома
|В Samsung предложена технология сканирования ладони при помощи камеры смартфона
|Гигантская батарея Tesla заработала в Австралии
|3 главные финансовые ошибки молодых людей
|Samsung раздумывает над смартфоном с полностью закруглённым дисплеем
|Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно