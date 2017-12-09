Молдавия и НАТО стали ближе еще на шаг

Сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом никак не затрагивает нейтралитет республики, закрепленный в ее конституции. Так заявил премьер-министр страны Павел Филип на пресс-конференции в Кишиневе 8 декабря, посвященной открытию в молдавской столице Бюро по связям с НАТО. Это своего рода дипломатическое представительство, в задачи которого входит и информирование граждан о программах и проектах альянса, которые реализуются на территории Молдавии, и запуск новых проектов, и укрепление двусторонних связей.

Приехавшая на торжественное мероприятие заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер сообщила журналистам, что в бюро будут работать гражданские лица, в задачу которых входит укрепление сотрудничества между НАТО и Молдавией. "Мы не будем брать на работу военных, как видите, здесь нет нашей военной базы", - заявила она. Но именно вопрос нейтралитета больше всего беспокоит противников НАТО, которые вышли на протест против открытия в Кишиневе офиса этой организации.

Об открытии Бюро по связям с НАТО договорились давно

Бюро по связям с НАТО расположилось в одном из крупных бизнес-центров в самом сердце Кишинева. Журналистам показали небольшую пустую комнату с символикой НАТО на стенах и с ленточкой, натянутой посредине. Самого торжественного момента - разрезания ленточки - представители СМИ не увидели: здесь присутствовали только приглашенные - члены правительства, парламента, аккредитованные в Молдавии дипломаты.

Это событие ожидалось давно. Переговоры велись с 2014 года. В ноябре 2016 года в Брюсселе молдавский премьер Павел Филип и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение, в декабре того же года его ратифицировал парламент. Офис должен был открыться еще в апреле, но сроки трижды менялись.

НАТО реализует в Молдавии множество проектов, в том числе в гражданской сфере, например, в уничтожении пестицидов, которые скопились на складах еще со времен Советского Союза. Большую помощь оказывает альянс в вопросах реформирования оборонных структур, обучения военных, кибербезопасности и т.д. Молдавия сотрудничает с НАТО с 1991 года.

В 1994 году был подписан Рамочный документ программы "Партнерство ради мира". В 2006 году был утвержден Индивидуальный план действий между НАТО и Молдавией. С 2007 года в Кишиневе работает неправительственная организация - Центр документирования и информирования НАТО, задачи которого - формирование и продвижение положительного имиджа альянса в Молдавии.

Как НАТО помогает Молдавии

Политический аналитик Руслан Шевченко уверен, что открытие в Кишиневе Бюро по связям с НАТО и укрепление сотрудничества с этой организацией - благо для страны.

"Я смотрю, исходя из интересов нашего государства", - пояснил он в интервью DW. "Альянс оказал помощь в уничтожении пестицидов, в обеспечении кибербезопасности, в модернизации армии, он не покушается на нейтралитет нашей страны и поддерживает ее целостность. Но СМИ, в первую очередь русскоязычные, это мало освещают. И представления большинства зиждятся на старых советских пропагандистских штампах", - убежден эксперт.

По результатам опроса, проведенного в Молдавии социологической компанией "Фонд общественного мнения" в октябре 2017 года, чуть меньше 70 процентов респондентов выступают против сближения страны с НАТО, а 20 процентов - за.

Кто вышел на протест

Среди противников сближения Молдавии с НАТО, глава молодежного крыла оппозиционной Партии социалистов Никита Цуркан. "Везде, где открывались представительства альянса, возникали проблемы", - убежден он. С его точки зрения, "НАТО только декларативно поддерживает нейтралитет страны и ее территориальную целостность".

Цуркан и его сторонники организовали протест напротив здания, где находится Бюро по связям с НАТО. Около 60 человек, в основном, члены молодежной социалистической организации "Молодая гвардия", депутаты и муниципальные советники от Партии социалистов, вышли на улицу с плакатами на русском и молдавском языках: "НАТО нам не надо!", "Нет войне". Акция продолжалась недолго, и спокойствия в городе она не нарушила.

Президент Игорь Додон раскритиковал действия правительства по укреплению связей с НАТО. Как написал он в соцсетях, "это несет в себе существенные риски для общенациональной безопасности государства". По мнению Додона, "резонансные вопросы такого рода, как усиление сотрудничества с военно-политическими блоками, должны широко обсуждаться в обществе".