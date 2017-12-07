Кто следующий: после поражения в Сирии ИГ метит в Афганистан?

Боевики ИГ возвращаются в Центральную Азию. О том, сколько их, какими маршрутами они движутся из Сирии и Ирака, DW расспросила военных экспертов. Их мнения о целях ИГ разнятся.

"Исламское государство" (ИГ) или "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), как его иначе называют, - террористическая организация, которая в начале и середине 2010-х годов сумела взять под свой контроль огромные территории, крупные города, месторождения и военные объекты в Ираке и в Сирии, фактически разгромлена на территории этих стран. Бои разной степени интенсивности еще идут, но это мнение, основанное на утверждениях иракского и сирийского армейского руководства, уже транслируют зарубежные СМИ по всему миру, включая Германию.

Где ИГ создаст очаги напряжения?

Но куда перемещаются участники ИГ, потерпевшие поражение в Сирии и Ираке? В частности, те боевики, чья родина находится в Центральной Азии. Руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Андрей Новиков в конце ноября заявил о возможности смещения террористической активности из сирийско-иракской зоны к южным границам СНГ, и что "анализ складывающей сегодня обстановки вряд ли предполагает ее нормализацию в среднесрочной перспективе". Что может скрываться за этой формулировкой?

Российский военный эксперт Лев Корольков утверждает, что выходцы из Центральной Азии, воевавшие на стороне ИГ в Сирии и Ираке, могут создать очаги напряжения практически в любом месте региона. Где и когда, будет зависеть от стратегического плана сетевой структуры ИГ, сохранившей свою жизнеспособность, и от множества факторов текущей обстановки. "Но это не произойдет немедленно. Боевикам нужно время, чтобы "забазироваться" в той или иной стране, найти единомышленников, создать сеть. Такие сети ИГ уже начинают вскрывать в Западной Сибири, где был ослабленный миграционный режим. Ячейки ИГ инфильтрованы во все республики Центральной Азии. В наибольшей степени - в Таджикистан", - говорит собеседник DW.

Сколько боевиков ИГ вернется в Центральную Азию?

Сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко предлагает подойти к вопросу о боевиках из Центральной Азии, воюющих в Сирии и Ираке, дифференцированно. Он напоминает, что отнюдь не все, кто из региона уехал в Сирию и Ирак, состоят именно в ИГ - многие воевали и воюют в рядах "Джебхат ан-Нусра" или новых формирований, которые там возникли на ее основе, которые конфликтовали с ИГ, или же в других джихадистских группировках. Поэтому, например, время от времени появляющиеся в СМИ оценки численности выходцев из Центральной Азии, воевавших в рядах ИГ в Сирии и Ираке, и теперь перемещающихся в другие страны, он считает умозрительными. "Так, в сирийской Хаме до сих пор активные действия ведут боевики "Исламской партии Туркестана" (ИПТ), где много выходцев из Центральной Азии. И если судьба ИГ в Сирии практически предрешена, то эти боевики еще никуда оттуда не уходят", - полагает он.

Что касается непосредственно ИГ, то, рассказывает эксперт, сегодня можно выделить в ней несколько групп. "Первая - это фанатики, которые будут воевать до конца под лозунгом: "Победа или рай". Это компактная группа, там, по моей оценке, речь идет о нескольких тысячах человек, среди которых выходцы из Центральной Азии составляют не самую весомую часть", - говорит Андрей Серенко. Вторая группа, продолжает он - это те, кто сегодня пытается выехать из зоны конфликта.

"Многие из них уничтожили свои паспорта, поскольку два-три года назад среди боевиков активно популяризировалось сжигание документов в интернете, как демонстрация обретения гражданства ИГ. А теперь без документа выехать из зоны конфликта для них и членов их семей - проблематично", - утверждает эксперт.

В сектор Газа или в Россию?

Члены этой группы стремятся сперва отправить жен и детей под видом беженцев или под видом "прозревших" бывших граждан ИГ, и наблюдают, как проходит их возвращение на родину или в третью страну, говорит он. "При этом у меня нет информации, что выходцы из Центральной Азии, воевавшие за ИГ, пытаются уйти из Сирии в Северную Африку или в сектор Газа, как это сейчас делают арабские боевики. У выходцев из Центральной Азии выбор не очень богатый - это в первую очередь Турция. Дальше они, как правило, пытаются выехать в Россию, а уже через нее вернуться в республики Центральной Азии", - сообщил сотрудник ЦИСА.

Это, по его словам, не всегда получается, поскольку сейчас спецслужбы Центральной Азии и РФ обладают достаточно убедительным списком людей, которые засветились участием в войне через интернет, мобильные телефоны, социальные сети или как-то иначе, так что многие боевики уже стоят на специальном учете. "Не у всех есть убедительные документы, подтверждающие, что они не воевали, а находились, например, на заработках в Турции - это самая распространенная легенда для "возвращенцев". Насколько мне известно, количество людей, стремящихся сейчас вернуться в Центральную Азию, очень невелико", - говорит Андрей Серенко.

"Есть данные, что боевики ИГ из Сирии и Ирака более активно, чем сейчас, возвращались в республики Центральной Азии год назад. Именно тогда тайная полиция ИГ "Амният" сама активизировала возвращение ряда своих активистов, чтобы они организовали глубокое подполье, занимались вербовкой и так далее", - продолжает сотрудник ЦИСА. Это внедрение под видом беженцев осуществлялось и в Европу, что в значительной степени удалось, и в РФ, и в регион Центральной Азии. "И если следить за полицейской статистикой, мы видим, что эпизодически сейчас спецслужбы Киргизии и Казахстана разоблачают таких людей, переброшенных на родину тайной полицией ИГ", - напоминает в интервью DW Андрей Серенко.

Направление главного удара - Афганистан?

Третья же группа - это те, чей путь лежит в Афганистан. Многие источники и в самом Афганистане, и вне его, утверждают, что значительная часть боевиков из Центральной Азии, которые воевали в Сирии и Ираке, разными маршрутами, в частности, по морю в Пакистан, благополучно пробираются в Афганистан, и там начинают усиливать местный филиал ИГ. "Этот маршрут трудно преодолеть без помощи своих соратников в Пакистане или пакистанских спецслужб. Афганские эксперты говорят о сотнях членов ИГ из Центральной Азии, воспользовавшихся этим маршрутом при перемещении с Ближнего Востока в Афганистан".

Лев Корольков согласен с тем, что в Сирии и Ираке ИГ ведет уже арьергардные бои, перекидывая своих людей в другие регионы. "Многие источники говорят о том, что основная их масса легализуется в качестве беженцев в Европе, а потом, после получения легальных документов, может двигаться в третьи и четвертые страны. В Центральной Азии основной район для них - это Афганистан. Это люди, прошедшие войну, и не просто боевики, но прекрасные инструкторы. Так что в Центральной Азии ситуация не безоблачная", - считает военный эксперт.

Сводки новостей, поступающие из Афганистана, подтверждают, что там происходит заметная концентрация боевиков ИГ. "Они уже не только контролируют несколько уездов в провинции Нангархар на востоке Афганистана, где они изначально создали базу, но уверенно чувствуют себя в Джаузджане на севере страны, и поджимают талибов в другой восточной провинции - в Логаре. Позиции там откроют им прямой доступ на Кабул для оперативных мероприятий", - поясняет сотрудник ЦИСА.

Андрей Серенко исходит из того, что объективные данные говорят не столько об угрозе для соседних с Афганистаном республик, сколько о стремлении ИГ закрепиться и расширить влияние именно в Афганистане. "Пока нет никаких данных, что афганский филиал ИГ стремится совершить прорыв в ЦА. По моей оценке, его приоритетом будет не подготовка прорывов в Таджикистан или Туркмению, а атаки на Кабул. Неслучайно в последнее время самые резонансные теракты в Кабуле были совершены именно боевиками ИГ", - предлагает свою точку зрения собеседник DW.