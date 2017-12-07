Турция стоит на пороге гиперинфляции

Валюта Турции - лира - в последние месяцы находится под пристальным вниманием спекулянтов и других участников рынка, однако стоит обратить внимание на главную проблему турецкой экономики - рекордную с 2003 г. инфляцию.

Турецкая лира находится под давлением достаточно давно и перманентно слабеет уже несколько лет. В последние месяцы на валютном рынке страны наблюдается повышенная активность, связанная с обострением отношений между Турцией и США. Сначала лира падала на фоне визовых санкций двух стран. Напомним, были прекращены выдачи неиммиграционных виз с обеих сторон.

Затем атака на лиру продолжилась уже на фоне других событий. В США идет процесс, в рамках которого турецкий банкир обвиняется в организации схемы обхода санкций против Ирана: он якобы помогал турецким властям, используя схему продажи нефти за золото. Процесс достаточно громкий, и рынок отреагировал соответствующим образом. Буквально на днях лира обновила исторический минимум к доллару, что побудило центральный банк вмешаться и сократить лимиты заимствований для банков. После этого лира немного скорректировалась.

Но дело даже не в самой валюте, а в том, какие экономические проблемы есть у Турции, и связаны они в том числе и с падением курса лиры. Страна, по сути, стоит на пороге гиперинфляции.

Данные по росту потребительских цен не перестают удивлять. В прошлом месяце ожидали роста инфляции по итогам октября до 11,5%, однако итоговая цифра оказалась даже выше - 11,9%. Впрочем, данные за ноябрь оказались еще хуже: потребительские цены выросли на 12,98% - максимум с ноября 2003 г., при том, что эксперты ждали 12,5%.

Если смотреть на компоненты, то продовольствие и безалкогольные напитки подорожали на 15,78% - с 12,74% в октябре, транспорт - на 18,56% с 16,79%, а жилищно-коммунальные услуги - на 9,81% с 9,40%.

Эксперты банка Goldman Sachs особо отмечают рост цен на овощи. В месячном выражении они взлетели сразу на 12,7%. В целом же эксперты считают, что с учетом слабеющей лиры, недостатка производства и не набирающих рост инфляционных ожиданий в следующем году рост потребительских цен будет оставаться двузначным.

Сложность заключается еще и в том, что Турция является чистым импортером и слабеющая лира делает импортируемые товары дороже. Глава ЦБ Турции Мурат Цетинкай отмечает: рынки требуют более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы остановить падение лиры. Следующее заседание ЦБ состоится 14 декабря, и эксперты уверены: имеющихся данных будет достаточно, чтобы повысить ставку.

Центральному банку предстоит непростое испытание: необходимо во что бы то ни стало остановить падение лиры и стабилизировать инфляционные ожидания, а сделать это можно только путем ужесточения политики. Вместе с тем, напомним, что президент Турции господин Эрдоган неоднократно оказывал давление на регулятора, требуя снижения ставок.

Отметим также, что на фоне обвала лиры турки скупают золото рекордными темпами. Ранее "Вести. Экономики" писали, что граждане Турции еще никогда не импортировали такие объемы "желтого металла", как за последние 12 месяцев.

Покупки слитков и монет, которые являются главным индикатором инвестиционного спроса, за текущий год составили 47 метрических тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было куплено всего лишь 14,8 тонны, такие данные приводятся в свежем докладе Всемирного совета по золоту.

Можно было бы предположить, что покупка золота - самая популярная инвестиция среднестатистического гражданина Турции, но это не совсем так. Оказывается, центральный банк страны также активно скупает драгоценный металл. В III квартале регулятор приобрел 30,4 тонны золота.