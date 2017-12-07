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В ЕС представили план создания Европейского валютного фонда
18:39 06.12.2017 |
Европейская комиссия (ЕК) представила свой план создания Европейского валютного фонда. Он опубликован на официальном сайте ЕК.
План содержит конкретные шаги, которые необходимо предпринять в течение следующих 18 месяцев.
Согласно документу, Европейский валютный фонд будет действовать в рамках законодательной базы ЕС и будет создан на действующей структуре Европейского механизма стабильности.
Первая дискуссия относительно предложений Еврокомиссии состоится на саммите ЕС 15 декабря. Ожидается, что конкретные решения будут приняты на следующем саммите в июне 2018 года.
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