Британское правительство не оценивало секторальные последствия Brexit - Дэвис

Правительство Великобритании не проводило оценку воздействия (impact assessment) выхода страны из Европейского союза (Brexit) для отдельных отраслей экономики, заявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, выступая в Палате общин британского парламента.

По его словам, эффективность такого анализа будет близка к нулю, поскольку точные условия Brexit до сих пор неизвестны, а масштабы предстоящих изменений сложно оценить на данный момент.

"Выход из ЕС приведет к смене парадигмы" того же порядка, что и сдвиги в британской экономике после мирового финансового кризиса 2008 года, поэтому экономическое моделирование вряд ли будет информативным, утверждает Д.Дэвис.

Вместе с тем либерал-демократы уже обвиняют Д.Дэвиса в том, что он с самого начала ввел парламентариев в заблуждение, пишет The Guardian. "Невозможно поверить в то, что хваленых оценок воздействия на экономику даже не существует, то есть правительство не представляет, что его планы по Brexit сделают со страной", - заявила член парламентского комитета по вопросам Brexit Вера Хобхаус.

Парламент уже многие месяцы требует от правительства подобный анализ последствий Brexit для экономики страны. Ранее Д.Дэвис утверждал, что ведется "тщательнейшая работа над всеми деталями" возможных экономических последствий. В среду он пытался оправдаться тем, что якобы никогда не произносил слов "оценка воздействия" (impact assessment), а именно ее хочет видеть парламент.

Лондон и ЕС должны согласовать основные условия Brexit, включая вопрос о границах (особенно в Ирландии), финансовых выплатах Британии европейским партнерам и правах граждан ЕС в Британии после Brexit, до саммита ЕС 14-15 декабря. Однако, как отмечает AP, на этой неделе прогресс застопорился, появились сигналы о том, что проекты документов не будут готовы в срок, а также усилились опасения коллапса британского правительства.

