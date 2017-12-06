Британским топ-менеджерам придется ждать премий в форме акций по 5 лет

Топ-менеджеры компаний, акции которых обращаются на британских биржах, могут быть вынуждены ждать выплаты премиальных в форме акций и других ценных бумаг по крайней мере пять лет, пишет Financial Times.

Данное предложение рассматривается в рамках масштабного пересмотра кодекса корпоративного управления британских компаний. Значительная часть из 100 крупнейших компаний на британских биржах уже применяет эту норму, однако около трети из топ-100 и значительное число организаций меньшего размера используют менее длительные сроки удержания бонусов.

Также проект обновленного кодекса рекомендует учитывать аспекты этнического и социального многообразия при формировании советов директоров и ограничивает определение независимого председателя совета директоров.

Соблюдение требований кодекса является добровольным, но в случае отказа от него необходимо объяснить причину такого решения, поэтому большинство компаний, прошедших листинг на британских биржах, предпочитают придерживаться этих норм. Кодекс публикует британский Совет по финансовой отчетности (FRC).

Новые варианты выплаты премиальных топ-менеджерам появились на фоне растущего недовольства разрывом в оплате труда руководителей компаний и других работников. Главы 100 крупнейших публичных компаний Великобритании получают в среднем в 160 раз больше рядовых сотрудников.

