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Спецпрокурор США расследует связь Трампа с Deutsche Bank
13:06 05.12.2017 |
Американское представительство Deutsche Bank получило повестку от спецпрокурора США по России Роберта Мюллера. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на инсайдерскую информацию. Спецпрокурор, расследующий возможное влияние Москвы на президентскую кампанию в США, изучит связи Дональда Трампа и немецкого финансового института, который многие годы кредитовал бизнес нынешнего президента США.
Как указывает инсайдер, деятельность банка не находится в сфере интересов спецпрокурора. Формальная повестка, тем не менее, должна заставить его руководство явиться к следователю. До недавнего времени банк отказывался предоставлять какую-либо информацию о связях с Трампом, ссылаясь на закон о банковской тайне.
В августе 2017 года группа демократов в Палате представителей Конгресса США потребовала от председателя комитета по финансовым услугам республиканца Джеба Хенсарлинга начать расследование о возможной связи между Трампом и скандалом вокруг отмывания денег из России через Deutsche Bank. К середине 2017 года Трамп был должен банку по меньшей мере 130 млн долларов. Демократы не исключали, что эти кредиты могли быть получены Трампом, который к тому времени имел уже отрицательную репутацию в финансовых институтах США, под "гарантии правительства России"
Под прицелом надзорных органов
Deutsche Bank был ранее неоднократно наказан надзорными органами США. Так, в январе 2017 года Федеральная резервная система США оштрафовала его на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 млрд долларов.
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