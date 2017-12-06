Перспективы увеличения госдолга США портят впечатление от налоговой реформы

Налоговая реформа в США приведет к заметному увеличению долговой нагрузки на экономику, поскольку утраченную налоговую выручку придется возмещать за счет дополнительного привлечения долговых средств. При этом, вопреки обещаниям республиканцев, положительное влияние на рост ВВП будет минимальным, считают аналитики.

Как максимум, годовые темпы роста ВВП США усилятся на 0,1 процентного пункта (п.п.) в ближайшие 10 лет благодаря изменению системы налогообложения, заявил Financial Times директор Penn Wharton Budget Model Кент Сметтерс. Его программа в рамках школы бизнеса Уортона при Пенсильванском университете посвящена моделированию федерального бюджета США и повышению бюджетной грамотности американцев.

"Прибавка не будет существенной", - сказал он.

С политической точки зрения момент для проведения налоговой реформы выбран как нельзя более удачно. Последние два квартала рост ВВП в пересчете на годовые темпы составлял не менее 3%, на октябрь-декабрь Федеральный резервный банк Атланты прогнозирует 3,5%. Если законодательство будет принято в ближайшее время, Республиканская партия сможет приписать себе заслуги в восстановлении роста американской экономики и улучшить перспективы на выборах в Конгресс осенью 2018 года.

Существенные изменения налогов "будут означать, что по крайней мере вероятность устойчивого роста на 3% в год значительно возрастет", заявил FT председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хэссетт.

Однако одновременно республиканцам придется взять на себя ответственность за увеличение бюджетного дефицита и госдолга США - эту проблему их законопроект не решает ни в одной из версий.

По словам аналитика Goldman Sachs Алека Филлипса, в 2018 году налоговая выручка США снизится примерно на 0,6% ВВП, в 2019 году - на 1,9% ВВП. Он считает, что налоговая реформа усилит рост ВВП на 0,3 п.п. в 2018-2019 годах, в дальнейшем положительный эффект сойдет на нет.

