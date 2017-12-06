Финансовые новости
- |
- 06.12.17
- |
- 06:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Перспективы увеличения госдолга США портят впечатление от налоговой реформы
10:37 05.12.2017 |
Налоговая реформа в США приведет к заметному увеличению долговой нагрузки на экономику, поскольку утраченную налоговую выручку придется возмещать за счет дополнительного привлечения долговых средств. При этом, вопреки обещаниям республиканцев, положительное влияние на рост ВВП будет минимальным, считают аналитики.
Как максимум, годовые темпы роста ВВП США усилятся на 0,1 процентного пункта (п.п.) в ближайшие 10 лет благодаря изменению системы налогообложения, заявил Financial Times директор Penn Wharton Budget Model Кент Сметтерс. Его программа в рамках школы бизнеса Уортона при Пенсильванском университете посвящена моделированию федерального бюджета США и повышению бюджетной грамотности американцев.
"Прибавка не будет существенной", - сказал он.
С политической точки зрения момент для проведения налоговой реформы выбран как нельзя более удачно. Последние два квартала рост ВВП в пересчете на годовые темпы составлял не менее 3%, на октябрь-декабрь Федеральный резервный банк Атланты прогнозирует 3,5%. Если законодательство будет принято в ближайшее время, Республиканская партия сможет приписать себе заслуги в восстановлении роста американской экономики и улучшить перспективы на выборах в Конгресс осенью 2018 года.
Существенные изменения налогов "будут означать, что по крайней мере вероятность устойчивого роста на 3% в год значительно возрастет", заявил FT председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хэссетт.
Однако одновременно республиканцам придется взять на себя ответственность за увеличение бюджетного дефицита и госдолга США - эту проблему их законопроект не решает ни в одной из версий.
По словам аналитика Goldman Sachs Алека Филлипса, в 2018 году налоговая выручка США снизится примерно на 0,6% ВВП, в 2019 году - на 1,9% ВВП. Он считает, что налоговая реформа усилит рост ВВП на 0,3 п.п. в 2018-2019 годах, в дальнейшем положительный эффект сойдет на нет.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МОК отстранил сборную России от участия в Играх в Пхенчхане
|Международные резервы НБУ в ноябре выросли на 0,9% до $18,9 млрд
|Криминальная семья. Кто такой Дангадзе, который просил деньги у Курченко для Саакашвили
|Не исключено, что хитрый грузин и его соратники просто разводили Курченко на деньги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МОК отстранил сборную России от участия в Играх в Пхенчхане
|Керимов мог незаконно ввезти во Францию до 750 млн евро
|Спецпрокурор США расследует связь Трампа с Deutsche Bank
|Перспективы увеличения госдолга США портят впечатление от налоговой реформы
|ЕЦБ остался без рейтинга Moody's впервые за 18 лет из-за изменений в методологии
|Еврогруппу возглавит представитель Португалии
Это интересно
|Volkswagen выпустит полностью электрический кроссовер в 2020 году
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus
|Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер
|Samsung выдан патент на дактилоскопический сканер в области дисплея
|7 полезных привычек богатых и успешных людей
|Хакеры начали переключать внимание с банков на криптоиндустрию
|В компьютерах Apple нашли серьезную уязвимость