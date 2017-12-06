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ЕЦБ остался без рейтинга Moody's впервые за 18 лет из-за изменений в методологии
10:22 05.12.2017 |
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинг Европейского центрального банка (ЕЦБ), объяснив свое решение причинами делового характера.
На момент отзыва у ЕЦБ был наивысший кредитный рейтинг "Aaa" со "стабильным" прогнозом.
"Данное действие не является отражением изменений оценки агентством Moody's кредитоспособности ЕЦБ", - говорится в пресс-релизе Moody's.
Впервые Moody's присвоило рейтинг ЕЦБ в 1999 году, чтобы поддержать присвоение страновых потолков суверенных рейтингов в рамках валютного блока. Однако с тех пор Moody's пересмотрело методологию определения странового потолка в еврозоне, и в рейтинге ЕЦБ больше нет необходимости, отмечается в сообщении агентства.
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