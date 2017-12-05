Еврогруппу возглавит представитель Португалии

Вы заметили, что уже довольно давно не встречали в СМИ слово "еврогруппа"? А ведь всего несколько лет назад оно постоянно попадало в важнейшие новости. Во время долгового кризиса в еврозоне именно еврогруппа была тем штабом, который координировал предоставление финансовой помощи проблемным странам с валютой евро. Однако после того, как кризис закончился, эта неформальная группа перестала привлекать повышенное общественное внимание.

После двух "северян" пришел "южанин"

Но, естественно, продолжала работать - и 4 декабря на очередном заседании в Брюсселе в ходе тайного голосования выбрала себе на ближайшие два с половиной года нового председателя. Им стал 50-летний министр финансов Португалии Марио Сентено, который считался фаворитом среди четырех кандидатов. Его избрание примечательно по меньшей мере по двум причинам.

Впервые еврогруппу, как для простоты именуют совет министров финансов стран еврозоны, возглавил представитель «южан». Оба его предшественника на этом посту были "северянами".

Хотя сама еврогруппа была создана летом 1998 года в преддверии введения валюты евро в безналичное обращение, должность постоянного председателя существует лишь с 2005 года. До 2012 года ее бессменно занимал тогдашний премьер-министр и министр финансов Люксембурга Жан-Клод Юнкер, возглавляющий ныне Европейскую комиссию (правительство ЕС). С 2013 года во главе еврогруппы стоял министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, срок полномочий которого истекает 13 января 2018 года.

Две финансовые философии

И Люксембург, и Нидерланды входят, наряду, к примеру, с Германией и Финляндией, в ту группу стран-членов еврозоны, которых условно называют "северянами". Эти государства безоговорочно признают полную независимость Центрального банка страны, а для их финансовой политики характерны упор на строгую фискальную дисциплину и решительная борьба с инфляцией.

Иной исторически сложившейся финансовой философии придерживаются "южане", к которым причисляют, к примеру, Италию, Испанию, Грецию, а часто и Францию. В этих странах терпимее относятся к инфляции и государственному долгу, проводят менее жесткую фискальную политику и считают вполне допустимым, когда правительство привлекает Центральный банк с его инструментами денежной политики к решению текущих социально-экономических задач.

Противостояние этих двух концепций прослеживается через всю недолгую пока историю валюты евро и связанных с ней институтов. В настоящий момент Европейский центральный банк (ЕЦБ), созданный по "северной" модели, символом чего стало размещение его штаб-квартиры в финансовой столице Германиии Франкфурте-на-Майне, возглавляет итальянец Марио Драги. И вот теперь руководство еврогруппы тоже переходит в руки "южанина".

Успешный опыт по преодолению долгового кризиса

Тем не менее "северяне", в том числе и Германия, поддержали эту кандидатуру, что, думается, в значительной мере связано с другой примечательной особенностью фигуры Марио Сентено. Он представляет одну из тех пяти проблемных стран (Ирландия, Греция, Португалия, Кипр, Испания), которым в ходе долгового кризиса потребовалась международная финансовая помощь и которые в ответ провели широкомасштабные и весьма жесткие реформы.

Таким образом, с января 2018 года еврогруппой будет руководить министр финансов страны, которая на собственном опыте познала и глубину долгового кризиса, поставившего ее на грань банкротства, и тяготы режима жесткой экономии, и оздоровительное действие предписанных международными кредиторами мер по санации госбюджета.

Именно успешный опыт Португалии по преодолению долгового кризиса и является наиболее ценным багажом Марио Сентено, изучавшего экономику в Лиссабоне, защищавшего кандидатскую диссертацию в Гарварде (США), работавшего в португальском Центробанке, преподающего в одном из лиссабонских университетов и с 2015 года возглавляющего министерство финансов своей страны.

Кандидаты из Люксембурга, Словакии и Латвии

Впрочем, не исключено, что Берлин поддержал кандидатуру "южанина" на должность главы еврогруппы еще и с тем расчетом, чтобы в 2019 году при выборе преемника Марио Драги на посту главы ЕЦБ потребовать этот пост для представителя Германии.

Обойти трех конкурентов Марио Сентено помог также тот факт, что он, как и его предшественник Йерун Дейсселблум, является социал-демократом. Консерваторы из различных стран Еврорсоюза в последнее время заняли целый ряд ключевых постов в структурах ЕС и ради сохранения баланса сил решили уступить должность главы еврогруппы левым центристам.

Конкурентами португальского кандидата 4 декабря были министры финансов Люксембурга, Словакии и Латвии. Еще в октябре первым о своей кандидатуре заявил 59-летний либерал Пьер Граменья, но его шансы стать вторым после Юнкера люксембуржцем во главе еврогруппы были невысоки.

Реальные шансы имел 49-летний словацкий социал-демократ Петер Казимир, который дольше большинства других своих коллег работает в еврогруппе: он возглавляет финансовое ведомство своей страны с 2012 года и был, таким образом, активным участником спасения Греции и других проблемных стран еврозоны. Однако его программная установка на активное посредничество между странами еврозоны и восточноевропейскими членами ЕС, не перешедшими на валюту евро, как видим, не получила широкой поддержки.

Другим кандидатом от Восточной Европы довольно неожиданно стала 36-летняя латвийская шахматистка-гроссмейстер Дана Рейзниеце-Озола, возглавившая министерство финансов своей страны в 2016 году, а до этого два года работавшая министром экономики Латвии. Она представляет маленькую правоцентристскую региональную партию "Латвии и Вентспилсу", входящую в объединение "Союз зеленых и крестьян". Наблюдатели полагают, что не совсем понятная западным европейцам политическая направленность этих организаций снизила шансы латвийского кандидата на успех.