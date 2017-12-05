Финансовые новости
- |
- 05.12.17
- |
- 05:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Убит бывший президент Йемена Али Абдалла Салех
19:05 04.12.2017 |
Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех погиб в столице страны в результате нападения повстанцев-хуситов, своих бывших союзников.
В прессе движения хуситов было объявлено об окончании "кризиса, созданного мятежными силами и убийстве их лидера".
Источники в партии Салеха также подтверждают, что он был убит, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
В интернете уже распространяются фотографии и видеозаписи человека, похожего на Салеха, со смертельным ранением в голову.
До прошлой недели сторонники Салеха сражались на стороне хуситов в борьбе с теперешним президентом Йемена Аррабухом Мансуром Хади.
Но между силами хуситов и сторонниками Салеха продолжались трения, в частности по вопросу о том, кто именно будет контролировать главную мечеть в столице страны Сане.
Это привело к серьезным столкновениям в конце ноября, в результате которых погибли не менее 125 человек, более 200 получили ранения.
В субботу Салех предложил "открыть новую страницу" в отношениях с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, которая поддерживает президента Хади, если та перестанет бомбить Йемен и отменит блокаду страны.
Коалиция и Хади приветствовали это заявление. Но движение хуситов обвинило Салеха в попытке переворота против союзников.
В понедельник хуситы взорвали дом Салеха в центре столицы. Пока не ясно, был ли на этот момент бывший президент в здании, но вскоре после этого инцидента появились сообщения о его гибели.
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция вмешалась в гражданскую войну в Йемене в марте 2015 года. С тех пор в этой стране, согласно данным ООН, погибли более 8 тысяч человек и около 50 тысяч получили ранения.
Кроме того, военные действия и блокада йеменских портов привели к тому, что более 20 миллионов жителей Йемена сейчас нуждаются в гуманитарной помощи.
В Йемене ощущается острая нехватка продовольствия, кроме того в стране началась эпидемия холеры, которая уже унесла жизни свыше двух тысяч человек.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Чужие игры: Почему оппозиционеры не верят Саакашвили и Рабиновичу
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар дорожал на межбанке 4 декабря на повышенном спросе со стороны иностранных инвесторов
|НБУ сократил с 40% до 0% объем обязательных резервов банков на корсчете на начало каждого дня
|В Кабмине поддержали предложение Порошенко повысить минималку
|Реванш Корнета: Кого еще из окружения Плотницкого бросят в подвал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврогруппу возглавит представитель Португалии
|Убит бывший президент Йемена Али Абдалла Салех
|Прозрачный диктатор. Почему Путин решил стать 60-процентным президентом
|Китай отстаивает право считаться рыночной экономикой
|Тупик имени Путина. Почему Китаю не нужен российский газ
|Сенат США одобрил налоговую реформу, снижающую фискальную нагрузку на бизнес
Это интересно
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus
|Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер
|Samsung выдан патент на дактилоскопический сканер в области дисплея
|7 полезных привычек богатых и успешных людей
|Хакеры начали переключать внимание с банков на криптоиндустрию
|В компьютерах Apple нашли серьезную уязвимость
|Huawei рассказала об аналоге системы Face ID в iPhone X