Сенат США одобрил налоговую реформу, снижающую фискальную нагрузку на бизнес

Сенат, преодолев возражения демократов, принял в субботу всеобъемлющий 500-страничный законопроект, предусматривающий радикальное снижение налога на прибыль компаний и некоторое уменьшение налоговой нагрузки на граждан США.

Принятие пакета является долгожданной победой администрации Дональда Трампа, который обещал в ходе предвыборной кампании уменьшить налоги на бизнес с целью стимулирования экономического роста в США.

"Сегодня у нас есть шанс сделать Америку более конкурентоспособной, предотвратить утечку рабочих мест за рубеж, дать облегчение среднему классу", - заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл.

Голосование в Сенате не является окончательным: принятый верхней палатой Конгресса законопроект теперь должен быть объединен с аналогичным актом, одобренным Палатой представителей, и это может занять еще несколько дней.

Д.Трамп рассчитывает подписать финальный пакет поправок до конца года.

Сенатский вариант, принятый 51 голосами "за" при 49 "против", снижает ставку налога на прибыль до 20% с 35% с 2019 года, расширяет инвестиционные льготы для компаний.

Критики пакета считают, что он не даст, однако, ожидаемого эффекта с точки зрения стимулирования экономического роста и приведет в итоге к росту бюджетных дефицитов.

Результатом предлагаемого снижения налогов станет увеличение государственного долга страны (уже составляющего $20 трлн) на $1,0-1,4 трлн в течение 10 лет, свидетельствуют некоторые экспертные оценки.

М.Макконелл, однако, уверен в том, что поправки не приведут к снижению бюджетных доходов, а, напротив, в итоге увеличат их за счет прироста ВВП.

Незначительно (до 38,5%, в варианте Палаты представителей - 39,6%) снижается максимальная ставка на доходы физических лиц. Граждане получат право на дополнительные налоговые вычеты, в том числе в случаях, когда они получают доходы от предпринимательской деятельности.

По данным Tax Policy Center, которые приводит The Washington Post, средний налогоплательщик с доходами $50-85 тыс. в год выиграет в 2019 году в результате предлагаемых республиканцами мер $850. Граждане с доходами более $1 млн - более $34 тыс.

Налоговый пакет принимался обеими палатами Конгресса в ускоренном режиме, менее чем за месяц, в атмосфере жарких дискуссий внутри самой республиканской партии, и ряд поправок были предложены в последний момент, чтобы гарантировать поддержку со стороны всех сенаторов-республиканцев.

Учитывая сложность предлагаемых изменений, последствия поправок плохо просчитаны; корпорации получат возможность использовать новые налоговые лазейки; налоговое бремя будет перераспределено на менее состоятельных граждан, уверены демократы, которые находятся в меньшинстве в обеих палатах американского парламента.

Законопроект изменяет значительную часть налоговой системы, суть этих изменений налоговые эксперты только начинают понимать, констатирует The Wall Street Journal.

В то же время предстоящее принятие налоговых поправок стимулировало все последние недели рост американских фондовых индексов.

Палата представителей американского Конгресса одобрила ранее свой вариант налоговой реформы 227 голосами "за" при 205 "против".

