Финансовые новости
- |
- 05.12.17
- |
- 05:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сенат США одобрил налоговую реформу, снижающую фискальную нагрузку на бизнес
09:41 04.12.2017 |
Сенат, преодолев возражения демократов, принял в субботу всеобъемлющий 500-страничный законопроект, предусматривающий радикальное снижение налога на прибыль компаний и некоторое уменьшение налоговой нагрузки на граждан США.
Принятие пакета является долгожданной победой администрации Дональда Трампа, который обещал в ходе предвыборной кампании уменьшить налоги на бизнес с целью стимулирования экономического роста в США.
"Сегодня у нас есть шанс сделать Америку более конкурентоспособной, предотвратить утечку рабочих мест за рубеж, дать облегчение среднему классу", - заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл.
Голосование в Сенате не является окончательным: принятый верхней палатой Конгресса законопроект теперь должен быть объединен с аналогичным актом, одобренным Палатой представителей, и это может занять еще несколько дней.
Д.Трамп рассчитывает подписать финальный пакет поправок до конца года.
Сенатский вариант, принятый 51 голосами "за" при 49 "против", снижает ставку налога на прибыль до 20% с 35% с 2019 года, расширяет инвестиционные льготы для компаний.
Критики пакета считают, что он не даст, однако, ожидаемого эффекта с точки зрения стимулирования экономического роста и приведет в итоге к росту бюджетных дефицитов.
Результатом предлагаемого снижения налогов станет увеличение государственного долга страны (уже составляющего $20 трлн) на $1,0-1,4 трлн в течение 10 лет, свидетельствуют некоторые экспертные оценки.
М.Макконелл, однако, уверен в том, что поправки не приведут к снижению бюджетных доходов, а, напротив, в итоге увеличат их за счет прироста ВВП.
Незначительно (до 38,5%, в варианте Палаты представителей - 39,6%) снижается максимальная ставка на доходы физических лиц. Граждане получат право на дополнительные налоговые вычеты, в том числе в случаях, когда они получают доходы от предпринимательской деятельности.
По данным Tax Policy Center, которые приводит The Washington Post, средний налогоплательщик с доходами $50-85 тыс. в год выиграет в 2019 году в результате предлагаемых республиканцами мер $850. Граждане с доходами более $1 млн - более $34 тыс.
Налоговый пакет принимался обеими палатами Конгресса в ускоренном режиме, менее чем за месяц, в атмосфере жарких дискуссий внутри самой республиканской партии, и ряд поправок были предложены в последний момент, чтобы гарантировать поддержку со стороны всех сенаторов-республиканцев.
Учитывая сложность предлагаемых изменений, последствия поправок плохо просчитаны; корпорации получат возможность использовать новые налоговые лазейки; налоговое бремя будет перераспределено на менее состоятельных граждан, уверены демократы, которые находятся в меньшинстве в обеих палатах американского парламента.
Законопроект изменяет значительную часть налоговой системы, суть этих изменений налоговые эксперты только начинают понимать, констатирует The Wall Street Journal.
В то же время предстоящее принятие налоговых поправок стимулировало все последние недели рост американских фондовых индексов.
Палата представителей американского Конгресса одобрила ранее свой вариант налоговой реформы 227 голосами "за" при 205 "против".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Чужие игры: Почему оппозиционеры не верят Саакашвили и Рабиновичу
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар дорожал на межбанке 4 декабря на повышенном спросе со стороны иностранных инвесторов
|НБУ сократил с 40% до 0% объем обязательных резервов банков на корсчете на начало каждого дня
|В Кабмине поддержали предложение Порошенко повысить минималку
|Реванш Корнета: Кого еще из окружения Плотницкого бросят в подвал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврогруппу возглавит представитель Португалии
|Убит бывший президент Йемена Али Абдалла Салех
|Прозрачный диктатор. Почему Путин решил стать 60-процентным президентом
|Китай отстаивает право считаться рыночной экономикой
|Тупик имени Путина. Почему Китаю не нужен российский газ
|Сенат США одобрил налоговую реформу, снижающую фискальную нагрузку на бизнес
Это интересно
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus
|Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер
|Samsung выдан патент на дактилоскопический сканер в области дисплея
|7 полезных привычек богатых и успешных людей
|Хакеры начали переключать внимание с банков на криптоиндустрию
|В компьютерах Apple нашли серьезную уязвимость
|Huawei рассказала об аналоге системы Face ID в iPhone X