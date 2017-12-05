США и Южная Корея начали самые масштабные учения ВВС в истории

США и Южная Корея начали самые масштабные учения ВВС за всю историю сотрудничества двух стран. Об этом сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап" в понедельник, 4 декабря.

В учениях под названием Vigilant Ace будут задействованы 230 самолетов ВВС двух стран, а также 12 тысяч военнослужащих. В маневрах примут участие шесть американских истребителей-невидимок F-22 и столько же истребителей-бомбардировщиков F-35A.

В ходе пятидневных учений союзники отработают удары по целям, которые представляют собой копии объектов, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР, сообщило министерство обороны Южной Кореи.

Кризис в регионе обостряется

В официальном заявлении МИД КНДР назвали запланированные учения "крупномасштабной военной провокацией" и обвинили Вашингтон в подготовке ядерной войны.

Кризис в районе Корейского полуострова обострился после запуска КНДР 29 ноября межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". В Северной Корее объявили, что это "самая мощная из ранее испытанных ракет" и что она способна достичь любой точки в США.