В США наказали ведущего за ошибку в новости о показаниях Флинна

Би-Би-си

Телекомпания Эй-би-си на месяц отстранила от эфира главного корреспондента по журналистским расследованиям Брайана Росса, допустившего ошибку в сообщении о готовности Майкла Флинна дать показания на Дональда Трампа. Его ошибка повлияла на курс доллара и акций.

Накануне бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и предстал перед судом в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В частности, Флинн признал, что связывался с россиянами по указанию переходной команды избранного президента Дональда Трампа, и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Передавая эту новость, сотрудник Эй-би-си добавил, что Флинн готов дать показания против Трампа, членов его семьи и высокопоставленных сотрудников Белого дома.

Из сообщения Росса следовало, что Трамп якобы еще будучи кандидатом попросил Флинна, который участвовал в его избирательной компании, "установить контакт с русскими". Журналист при этом ссылался на свой источник.

Позже Эй-би-си опубликовала исправление: собеседник Росса уточнил, что Трамп поручил генералу Флинну и "узкому кругу старших советников" искать возможные способы улучшить отношения с Россией, причем сделал это уже после выборов. А возможной точкой соприкосновения с Кремлем могло стать сотрудничество по борьбе с "Исламским государством" (запрещено в России, Британии и других странах).

"Мы очень сожалением и извиняемся за серьезную ошибку, допущенную вчера", - говорится в заявлении телекомпании, опубликованном в "Твиттере".





В нем подчеркивается, что как только в редакции осознали ошибку, она была исправлена как в эфире, так и на сайте Эй-би-си.

За это время, как напоминает агентство Рейтер, основные американские фондовые индексы упали более чем на 1%, а доллар подешевел к евро на 0,2%.

В итоге в телекомпании Эй-би-си, принадлежащей Walt Disney Co, решили отстранить своего главного корреспондента по журналистским расследованиям от работы на четыре недели. Зарплату весь этот месяц он получать не будет.

Реакция Трампа

Президент США, накануне не комментировавший показания своего бывшего советника, в субботу сделал это дважды. Он дал понять, что в действиях Флинна не было ничего незаконного, а единственная его вина, за которую он поплатился отставкой, состояла в том, что он лгал, когда его спрашивали о контактах с российским послом.

"То, что было сказано, говорит о том, что не было никакого сговора. Абсолютно никакого!" - сказал Трамп журналистам.

А позже он написал в "Твиттере": "Я вынужден был уволить генерала Флинна, потому что он солгал вице-президенту [Майку Пенсу] и ФБР. Он признал себя виновным в этой лжи. Это позор, потому что его действия во время переходного периода были законными. Скрывать было нечего!"





Трамп также прокомментировал в "Твиттере" сообщения о Россе, "поздравив" Эй-би-си с его отстранением от эфира за "ужасающе неточный" и "нечестный" репортаж, посоветовав другим СМИ следовать примеру телекомпании.

В чем обвиняют Флинна?

Обвинения Флинну были предъявлены в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Мюллером. В конце января он был допрошен следователями и заявил тогда, что не вел разговоров с российским послом Сергеем Кисляком (теперь уже бывшим).

Однако из материалов ФБР, представленных накануне в суде, становится ясно, что бывший советник президента США лгал (в отставку он отправлен в феврале).

В конце декабря, то есть уже после выборов в США, уходящий президент Барак Обама подписал указ о новых санкциях США против России, коснувшийся дипломатов. После чего Флинну позволил посол Кисляк.

Флинн, в свою очередь, связался с одним из руководителей переходной команды Трампа и обсудил с ним, как вести диалог с российской стороной, чтобы избежать обострения ситуации. А затем перезвонил Кисляку и попросил воздержаться от ответных санкций.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что ответных действий на американские санкции не будет.

Второй эпизод связан с голосованием в Совете Безопасности ООН по резолюции о строительстве израильских поселений в Палестине. Один из ключевых команды Трампа (по данным СМИ, зять Трампа Джаред Кушнер) просил Флинна связаться с представителями других государств, в том числе России, чтобы выяснить их позицию по данному вопросу. Кисляк тогда передал через него, что если дело дойдет до голосования, Москва не будет голосовать против резолюции.