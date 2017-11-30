Британия признала, что выплаты ЕС могут достичь 50 млрд евро

Стороны переговоров об условиях "брексита" приблизились к определению методики расчета взаимных финансовых обязательств перед выходом Великобритании из ЕС. Как говорят источники Би-би-си, по этой методике Британия может оказаться должна ЕС около 50 млрд евро, что заметно больше, чем Лондон предлагал ранее.

По словам источников, в Брюсселе с одобрением встретили это предложение, хотя окончательные его параметры пока не утверждены.

Как отмечает редактор Би-би-си Лора Кюнсберг, правительственные источники предлагают не воспринимать цифру 55 млрд евро слишком буквально.

В сентябре премьер-министр Тереза Мэй дала понять, что Британия будет готова выплатить порядка 20 млрд евро в счет погашения ранее принятых обязательств перед ЕС, однако в Брюсселе это предложение сочли недостаточным.

Британия надеется в ближайшее время перейти к переговорам о будущих торговых отношениях с ЕС, но Брюссель согласен приступить к ним только после того, как будет достигнут достаточный прогресс в трех направлениях - по размерам финансовых обязательств Британии, по правам граждан других стран ЕС, живущих в Соединенном Королевстве, и по вопросу о режиме на единственной сухопутной границе страны - с Ирландской Республикой.

Выступая в среду, глава делегации ЕС на переговорах с Британией Мишель Барнье заявил, что согласия о размерах выплат пока не достигнуто и что переговоры продолжаются.

Почему Британии нужно платить?

ЕС всегда выдвигал в качестве условия выхода Британии положение о том, что финансовые обязательства, принятые Лондоном в период членства в ЕС, должны быть полностью урегулированы в рамках общего соглашение о "брексите".

Британия согласна с тем, что такие обязательства существуют. Она обещала не причинять финансового ущерба странам ЕС в течение нынешнего бюджетного периода ЕС с 2014 по 2020 годы.

Но многое зависит от того, что считать обязательствами, и кроме того, остаются нерешенными и другие вопросы - например, каков будет размер будущего британского вклада в пенсионный фонд ЕС, предназначенный для его бывших сотрудников, или что произойдет с проектами, утвержденными ЕС в период членства Британии для реализации в более поздний срок.

Крупнейшие статьи расходов бюджета ЕС приходятся на поддержку фермеров, рыбных промыслов, а также развитие отстающих районов.

Что будет дальше?

В середине декабря должен состояться критически важный саммит ЕС, на котором европейские лидеры должны решить, достигнут ли достаточный прогресс по трем первичным направлениям и можно ли приступать к следующему этапу переговоров о будущих торговых отношениях между ЕС и Британией.

Времени на это немного - если стороны не решат продлить срок переговоров, членство Великобритании в ЕС автоматически прекратится 29 марта 2019 года.

Как пишут газеты Daily Telegraph и Financial Times, достигнуто согласие между делегациями о том, каким образом будет вычисляться размер финансовых обязательств Британии. Однако Даунинг-стрит пока настаивает, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

По данным Би-би-си, в настоящее время ведутся детальные обсуждения конкретных статей и составных элементов соглашения о финальных выплатах - во множественном числе. Подразумевается, что выплаты будут растянуты на многие годы, никакого единовременного платежа не будет.

Знаем ли мы размер "счета" за "брексит"?

Пока не знаем. Однако похоже, что методика вычисления этой суммы в целом согласована, и по ней, насколько известно Би-би-си, выплаты составят от 40 до 55 млрд евро.

Достигнут ли прорыв на переговорах?

Следует помнить, что до начала переговоров о торговых отношениях должен быть достигнут достаточный прогресс по проблеме прав граждан ЕС в Британии и по вопросу о границе с Ирландией.

Первый из этих вопросов близок к разрешению, однако по второму, как пишет редактор Би-би-си Катя Адлер, остается масса разногласий.

Правительство Ирландии заявило, что требует твердых гарантий по мерам пограничного контроля после "брексита" и что оно готово ждать их принятия до будущего года, если потребуется.

Редактор Би-би-си Лора Кюнсберг отмечает, что в британском правительстве обсуждался вариант отсрочки принятия решения по ирландской границе до начала следующего года, однако этот вариант не получил одобрения со стороны официальных лиц ЕС.

Однако, по ее словам, обе стороны обсуждают возможность принятия совместного заявления до начала будущей недели, в котором бы закреплялись уже достигнутые договоренности.