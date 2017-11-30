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Конгресс США решил выделить курдским ополченцам в Ираке $364 млн
16:06 30.11.2017 |
США планируют выделить в 2018 году $364 млн на поддержку курдского ополчения в Ираке "Пешмерга", сообщил в четверг командующий американским контингентом в стране бригадный генерал Ральф Бейкер.
По информации Анатолийского агентства новостей, в ходе встречи, которая прошла в Эрбиле между Р.Бейкером и министром Иракского Курдистана по делам сил "Пешмерга" Каримом Шингали, американский генерал сообщил, что конгресс США принял решение направить в 2018 году на поддержку "Пешмерга" $364 млн.
В конце сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Багдад не признал результаты референдума и настаивает на территориальной целостности страны.
В итоге обострение отношений между правительством Ирака и иракскими курдами вылилось в вооруженные столкновения правительственных войск и подразделений курдского ополчения "Пешмерга".
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