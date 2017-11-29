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Белый дом разрешил итальянской Eni разведку нефти в Арктике
15:10 29.11.2017 |
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила просьбу итальянской нефтегазовой компании Eni разрешить ей провести разведку нефти в Северном Ледовитом океане. Об этом говорится в заявлении Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США.
Бюро выдало разрешение Eni на бурение разведочной скважины в море Бофорта, чтобы опробовать условия последующей добычи там черного золота. Данное разрешение позволяет итальянской компании начать работу по бурению уже в декабре. Таким образом, федеральное правительство впервые за последние два года позволило вести разведку нефти в американской части океана.
«Ответственная разработка ресурсов в Арктике является важнейшим компонентом достижения американского доминирования в энергетической отрасли», - отметил глава бюро Скотт Анджелл.
Администрация экс-президента Барака Обамы установила жесткие условия для ведения буровых работ в Арктике и в конечном итоге решила запретить сдачу в аренду участков для бурения в этом регионе. Eni уже заключила арендный договор на участок земли, где собирается вести работы по разведке углеводородов.
Трамп выступает за предоставление разрешений на бурение нефтяных скважин в Арктике и других регионах США, где ранее это было запрещено.
Как сообщал enkorr, испанская Repsol совместно со своим партнером Armstrong Energy этой весной открыли на Аляске крупнейшее за последние 30 лет месторождение в США. По предварительным данным запасы извлекаемой легкой нефти могут составить здесь 1,2 млрд барр.
В начале октября 2016 г. американская нефтяная компания Caelus Energy LLC обнаружила на Аляске крупное нефтяное месторождение, которое может содержать более двух млрд барр. «черного золота».
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