Белый дом разрешил итальянской Eni разведку нефти в Арктике

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила просьбу итальянской нефтегазовой компании Eni разрешить ей провести разведку нефти в Северном Ледовитом океане. Об этом говорится в заявлении Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США.

Бюро выдало разрешение Eni на бурение разведочной скважины в море Бофорта, чтобы опробовать условия последующей добычи там черного золота. Данное разрешение позволяет итальянской компании начать работу по бурению уже в декабре. Таким образом, федеральное правительство впервые за последние два года позволило вести разведку нефти в американской части океана.

«Ответственная разработка ресурсов в Арктике является важнейшим компонентом достижения американского доминирования в энергетической отрасли», - отметил глава бюро Скотт Анджелл.

Администрация экс-президента Барака Обамы установила жесткие условия для ведения буровых работ в Арктике и в конечном итоге решила запретить сдачу в аренду участков для бурения в этом регионе. Eni уже заключила арендный договор на участок земли, где собирается вести работы по разведке углеводородов.

Трамп выступает за предоставление разрешений на бурение нефтяных скважин в Арктике и других регионах США, где ранее это было запрещено.

Как сообщал enkorr, испанская Repsol совместно со своим партнером Armstrong Energy этой весной открыли на Аляске крупнейшее за последние 30 лет месторождение в США. По предварительным данным запасы извлекаемой легкой нефти могут составить здесь 1,2 млрд барр.

В начале октября 2016 г. американская нефтяная компания Caelus Energy LLC обнаружила на Аляске крупное нефтяное месторождение, которое может содержать более двух млрд барр. «черного золота».