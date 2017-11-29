Минфин США обновил FAQ по антироссийским санкциям

OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) обновила список вопросов и ответов, касающихся ограничений в отношении России.

Обновление вышло в день вступления в силу норм принятого в августе санкционного закона США, сокращающих допустимые сроки финансирования заемщиков под режимом секторальных санкций (с 30 до 14 дней для финансового сектора и с 90 до 60 дней для энергетического).

Опубликованные во вторник ответы OFAC не содержат разъяснений, которые ужесточали бы трактовки санкционного режима. Так, ведомство пишет, что сделки с депозитарными расписками на акции эмитентов под секторальными санкциями не запрещены, даже если сами расписки выпущены уже после введения ограничений - при условии, что в их основе лежат "старые" акции, эмитированные до санкций.

Кроме того, OFAC разъяснила, что выборка подпавшим под ограничения заемщиком средств в рамках досанкционных кредитных линий возможна даже на длительный срок, если график был согласован в момент заключения соглашения и с тех пор не менялся.

Также OFAC пишет, что действующий режим не запрещает резидентам США заключать сделки со структурами, находящимися под секторальными санкциями, если в этих транзакциях задействованы долговые обязательства других юрлиц (не входящих в санкционные списки).

Не запрещено и предоставление долгосрочного финансирования заемщикам на цели приобретения товаров/услуг у юрлиц под секторальными санкциями (если это не является косвенной формой кредитования санкционированного лица), сказано в разъяснениях OFAC.

Также OFAC не считает нарушением возобновление кредитов на допустимый санкциями срок (то есть на очередные 14 или 30 дней), в том числе неоднократное, если у кредитора изначально нет обязательства возобновлять кредит, и он имеет право отказать заемщику. При этом уже на стадии предоставления кредита договариваться о более длительном сроке предоставления средств, чем разрешено действующим санкционным режимом, нельзя.

Обновленный список вопросов и ответов находится по адресу:

https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_other.aspx#550

Новые разъяснения - в пунктах 370-372, 391, 393-395, 405, 408-411, 415, 419, 550.

