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Трамп о ракетном пуске КНДР: США справятся с ситуацией, подход к проблеме не поменялся
09:33 29.11.2017 |
США примут меры в связи с новым пуском КНДР баллистической ракеты, заявил президент Дональд Трамп заявил. Какие это будут меры, он не уточнил.
"Некоторое время назад Северная Корея осуществила пуск ракеты. Я скажу только, что мы позаботимся об этом", - сказал он журналистам, добавив, что "это ситуация, с которой США справятся".
На вопрос журналиста, поменяется ли подход США к КНДР после нового пуска, Д.Трамп ответил: "Ничего не поменяется. У нас очень серьезный подход. Мы серьезно относится к этому".
В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал северокорейские испытания "угрозой всему миру, миру в регионе и, конечно, США".
"КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая пролетела выше, чем предыдущие", - отметил он, добавив, что Северная Корея "продолжает создавать баллистические ракеты, которые фактически могут угрожать всему миру".
Ранее в США заявили, что Пентагон зафиксировал пуск и отследил полет баллистической ракеты, запущенной с территории КНДР.
Как сообщил во вторник представитель американского оборонного ведомства полковник Роберт Мэннинг, "первоначальные оценки указывают на то, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, запущенной с полигона Сайни; она пролетела примерно тысячу километров, прежде чем упасть в Японском море, в исключительной экономической зоне Японии".
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