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Латвия заработала на программе ВНЖ €1,5 млрд
13:49 28.11.2017 |
С 1 июля 2010 года по 30 июня 2017 года Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) получило 17 833 запроса на ВНЖ. При этом 7367 поступили от инвесторов, а 10 466 - от членов их семей. Одобрена была выдача 13 342 разрешительных документов, а в 351 случае заявители получили отказ. Еще 3278 ВНЖ были аннулированы, пишет Sputnik News.
За указанный период суммарные инвестиции нерезидентов в вид на жительство составили €1,434 млрд. Из них €1,191 млрд - это вложения в недвижимость.
После ужесточения условий инвестиционной программы с 1 сентября 2014 года число запросов на ВНЖ по ней значительно сократилось, как и объем вложений. Если в первой половине 2014 года он составлял €198,9 млн, в первой половине 2015 года - €34,3 млн, в первой половине 2016 года - €33 млн, то в первой половине 2017-го - всего €18,8 млн.
Почти 90% всех заявителей были инвесторами с территории бывшего СССР, в основном граждане России.
В конце октября 2017 года руководитель отдела миграции УДГМ Илзе Бриеде заявила, что программу предоставления вида на жительство за инвестиции в Латвии можно считать закрытой, поскольку за первое полугодие 2017-го получено всего 64 запроса. Она также отметила, что менять ежегодно условия предоставления ВНЖ - не лучшая практика.
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