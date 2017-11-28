США продолжают поставлять оружие курдам в Сирии

Вашингтон, несмотря на призывы Турции, пока продолжает снабжать оружием курдов, воюющих против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. Это следует из заявления, сделанного официальным представителем Пентагона Робертом Мэннингом в понедельник, 27 ноября.

Полковник напомнил, что президент США Дональд Трамп на минувшей неделе обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки вооружений альянсу сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF). Анкара опасается, что оружие, предназначенное для входящих в SDF сирийских курдов, попадет в руки Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией.

Корректировки рассматриваются

"В соответствии с этой политикой мы рассматриваем предстоящие корректировки военной помощи нашим курдским партнерам, а также военные потребности, необходимые, чтобы нанести поражение ИГ, и для усилий по стабилизации - во избежание возвращения джихадистов", - отметил Мэннинг.

Из высказывания представителя Пентагона следует, что США пока только изучают возможности скорректировать военную поддержку курдов, но четких решений о ее запрете не приняли, как на том настаивал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

США начали поставлять оружие сирийским курдам в конце мая. Речь шла, в частности, о стрелковых вооружениях - автоматах АК-47, мелкокалиберных пулеметах - и бронетехнике.

Вашингтон принял это решение вопреки протестам Анкары, которая считает курдских ополченцев сторонниками запрещенной Курдской рабочей партии.