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США продолжают поставлять оружие курдам в Сирии
12:54 28.11.2017 |
Вашингтон, несмотря на призывы Турции, пока продолжает снабжать оружием курдов, воюющих против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. Это следует из заявления, сделанного официальным представителем Пентагона Робертом Мэннингом в понедельник, 27 ноября.
Полковник напомнил, что президент США Дональд Трамп на минувшей неделе обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки вооружений альянсу сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF). Анкара опасается, что оружие, предназначенное для входящих в SDF сирийских курдов, попадет в руки Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией.
Корректировки рассматриваются
"В соответствии с этой политикой мы рассматриваем предстоящие корректировки военной помощи нашим курдским партнерам, а также военные потребности, необходимые, чтобы нанести поражение ИГ, и для усилий по стабилизации - во избежание возвращения джихадистов", - отметил Мэннинг.
Из высказывания представителя Пентагона следует, что США пока только изучают возможности скорректировать военную поддержку курдов, но четких решений о ее запрете не приняли, как на том настаивал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
США начали поставлять оружие сирийским курдам в конце мая. Речь шла, в частности, о стрелковых вооружениях - автоматах АК-47, мелкокалиберных пулеметах - и бронетехнике.
Вашингтон принял это решение вопреки протестам Анкары, которая считает курдских ополченцев сторонниками запрещенной Курдской рабочей партии.
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