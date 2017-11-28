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США обвинили китайских хакеров в кибератаках на Siemens и Moody's Analytics
09:17 28.11.2017 |
США обвиняют трех граждан Китая в кибератаках на компьютерные системы немецкого концерна Siemens, а также американских компаний Moody's Analytics и Trimble. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США, опубликованном в понедельник, 27 ноября.
По информации американского Минюста, все трое являются резидентами КНР и работают в фирме из Гуначжоу Boyusec, оказывающей услуги в сфере интернет-безопасности. Предполагаемым хакерам инкриминируется кража сведений, составляющих коммерческую тайну и хищение персональных данных сотрудников трех вышеупомянутых компаний. Кибератаки происходили в период с 2011 года по май нынешнего года, отмечается в пресс-релизе.
В частности, в 2015 году злоумышленникам удалось похитить почти 407 гигабайт данных из систем Siemens, представляющих коммерческую тайну. Для взлома злоумышленники использовали метод фишинга, при котором отдельным работникам компаний рассылаются письма с вирусной программой.
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