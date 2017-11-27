Две трети верфей в мире закрылись за последние 8 лет - эксперты

Мировое судостроение находится в глубоком кризисе: с 2009 года закрылись почти две трети всех работавших в мире верфей, сообщает гамбургский Союз судостроения и морской техники (VSM).

В настоящее время в мире действуют около 350 верфей. При этом примерно 30% из них работают над своим последним проектом, после чего тоже закроются, отмечают в VSM.

Причиной кризиса стало перепроизводство судов в последние десятилетия, что привело к резкому падению числа заказов. Цены на уже бывшие в эксплуатации суда находятся сейчас на рекордно низком уровне.

Мировой экономике необходимы только крупные контейнеровозы, обеспечивающие дешевую транспортировку груза, и круизные лайнеры, приводит мнение экспертов издание Deutsche Welle.

Тем не менее европейское судостроение, несмотря на глобальный кризис, продолжает находиться в достаточно хорошем состоянии. В основном это обусловлено специализацией региона на круизных лайнерах. Только в 2017 году на воду будет спущено 26 кораблей этого типа.

Больше 40% мировых заказов на строительство судов достается европейским верфям, примерно треть от этого числа - немецким компаниям, по данным VSM.

