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Две трети верфей в мире закрылись за последние 8 лет - эксперты
14:43 27.11.2017 |
Мировое судостроение находится в глубоком кризисе: с 2009 года закрылись почти две трети всех работавших в мире верфей, сообщает гамбургский Союз судостроения и морской техники (VSM).
В настоящее время в мире действуют около 350 верфей. При этом примерно 30% из них работают над своим последним проектом, после чего тоже закроются, отмечают в VSM.
Причиной кризиса стало перепроизводство судов в последние десятилетия, что привело к резкому падению числа заказов. Цены на уже бывшие в эксплуатации суда находятся сейчас на рекордно низком уровне.
Мировой экономике необходимы только крупные контейнеровозы, обеспечивающие дешевую транспортировку груза, и круизные лайнеры, приводит мнение экспертов издание Deutsche Welle.
Тем не менее европейское судостроение, несмотря на глобальный кризис, продолжает находиться в достаточно хорошем состоянии. В основном это обусловлено специализацией региона на круизных лайнерах. Только в 2017 году на воду будет спущено 26 кораблей этого типа.
Больше 40% мировых заказов на строительство судов достается европейским верфям, примерно треть от этого числа - немецким компаниям, по данным VSM.
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