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Британия и ЕС засекретят размер счета за Brexit - СМИ
12:11 27.11.2017 |
Премьер-министр Британии Тереза Мэй договорилась с Брюсселем по счету за Brexit в размере выше 40 миллиардов фунтов, однако финальную сумму не будут обнародовать.
Об этом сообщает The Times.
По информации источников в группе переговорщиков со стороны Брюсселя, Тереза Мэй заверила, что ее правительство готово заплатить большую сумму ради того, чтобы это открыло путь к началу торговой части переговоров в следующем месяце.
Однако, по информации инсайдеров, конкретные цифры не будут обнародоваться, чтобы избежать политического шума.
"Теперь сделка является осуществимой. Это - прорыв ", - сказал высокопоставленный представитель ЕС.
"Британцы пересчитают категории, в которых они хотят выполнить свои обязательства. Они подадут отличные от Еврокомиссии расчеты, но для нас важен сам принцип, а не конкретные цифры", - добавил он.
По его словам, соглашение относительно выхода из ЕС не будет содержать цифры.
"Важно, чтобы британцы указали, что будет сделано и как. А не сколько" - отметил представитель ЕС.
Отмечается, что британским евроскептикам сама идея засекретить размер счета за выход из ЕС будет придется не по душе, поскольку они уже неоднократно высказывали опасения, что правительство может заплатить больше, чем нужно.
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