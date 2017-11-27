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Трамп отказался стать человеком года по версии журнала Time. Time: ему и не предлагали
09:12 27.11.2017 |
Журнал Time опроверг твит Дональда Трампа о том, как он якобы отказался давать интервью журналу и сниматься для обложки будущего номера "Человек года".
В пятницу президент Трамп написал в "Твиттере", что ему позвонили из Time и сказали, что он "вероятно" будет назван "человеком года".
Однако позднее редакция журнала заявила, что президент неверно представил процесс выбора подобной персоны.
Трамп был "человеком года" в прошлом году. Ранее он ложно утверждал, что он рекордное число раз появился на обложке этого престижного издания.
"Позвонили из журнала Time, сказали, что я ВЕРОЯТНО буду назван "Мужчиной (Человеком) года", как и в прошлом году, но что я должен буду согласиться на интервью и крупную фотосессию. Я сказал, что вероятно - не годится, и отказался. Все равно спасибо!"- твит Дональда Трампа.
Эта традиция в журнале Time зародилась в 1927 году, когда был впервые назван "Человек года". Таковым редакция признает человека, который "к лучшему или к худшему... оказал наибольшее влияние на события уходящего года".
Редакция Time заявила, что не комментирует свой выбор до публикации, а о том, кто будет на обложке этого номера, будет объявлено 6 декабря.
Издание приглашает читателей голосовать за претендентов на титул, однако окончательное решение остается за редколлегией.
Бывший редактор журнала Ричард Стенгель указывает, что слово "вероятно" означает, что Трамп не получил этот титул.
В июне этого года газета Washington Post написала о том, что на стенах нескольких гольф-клубов, принадлежащих Дональду Трампу, висят в рамке фальшивые обложки журнала Time с несколькими лестными для него заголовками.
Ричард Стенгель упомянул этот эпизод, когда он в пятницу ретвитнул слова Трампа, добавив свой комментарий: "Не хочется вам об этом сообщать, но это "вероятно" означает, что вы не "Человек года". Они просто хотели фотосессию. Но я уверен, что у вас по-прежнему где-то в кладовках хранятся те фальшивые обложки Time".
Дональд Трамп был назван "Человеком года" в 2016 году после его избрания на пост президента США
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