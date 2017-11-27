В Саудовской Аравии начала работу исламская военная коалиция

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в воскресенье, 26 ноября, объявил о начале работы новой исламской антитеррористической коалиции, в которую официально входит 41 государство. Этот военный союз станет "ясным сигналом" террористическим организациям, которые в последние годы сохраняли активность на территории "наших стран", заверил принц в Эр-Рияде на первой встрече министров обороны и экспертов по вопросам безопасности стран альянса.

Члены коалиции собираются объединить свои "военные, финансовые и политические усилия" для противодействия терроризму, будут сотрудничать и их спецслужбы, отметил Мухаммед бен Сальман.

В военный альянс главным образом входят суннитские страны - там нет ни Ирана, ни Ирака, ни Сирии. Катар, ранее участвовавший в военных коалициях, но подвергшийся бойкоту ряда арабских стран, также отсутствует.

О создании коалиции в Эр-Рияде объявили еще в декабре 2015 года. Тогда в нее входила 31 страна, включая Катар. Участники военного союза заявили тогда, что полны решимости "защищать исламские народы от того зла, которое несут террористические группы и организации, сеющие смерть и коррупцию на земле и терроризирующие невинных, и делать это независимо от того, какое название они носят".