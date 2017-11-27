Финансовые новости
- |
- 27.11.17
- |
- 21:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Саудовской Аравии начала работу исламская военная коалиция
08:58 27.11.2017 |
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в воскресенье, 26 ноября, объявил о начале работы новой исламской антитеррористической коалиции, в которую официально входит 41 государство. Этот военный союз станет "ясным сигналом" террористическим организациям, которые в последние годы сохраняли активность на территории "наших стран", заверил принц в Эр-Рияде на первой встрече министров обороны и экспертов по вопросам безопасности стран альянса.
Члены коалиции собираются объединить свои "военные, финансовые и политические усилия" для противодействия терроризму, будут сотрудничать и их спецслужбы, отметил Мухаммед бен Сальман.
В военный альянс главным образом входят суннитские страны - там нет ни Ирана, ни Ирака, ни Сирии. Катар, ранее участвовавший в военных коалициях, но подвергшийся бойкоту ряда арабских стран, также отсутствует.
О создании коалиции в Эр-Рияде объявили еще в декабре 2015 года. Тогда в нее входила 31 страна, включая Катар. Участники военного союза заявили тогда, что полны решимости "защищать исламские народы от того зла, которое несут террористические группы и организации, сеющие смерть и коррупцию на земле и терроризирующие невинных, и делать это независимо от того, какое название они носят".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению Насирова
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет Украины в октябре-2018 выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн - Госказначейство
|Минфин инициирует введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков
|США выступают против российского участия в миссии ООН в Донбассе
|Задержания людей Семенченко: Когда Саакашвили заявит о эскадронах смерти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
В РУБРИКЕ
|Экс-министр экоромики РФ Улюкаев заявил в суде о заведомо ложном оговоре со стороны главы Роснефти Сечина
|Две трети верфей в мире закрылись за последние 8 лет - эксперты
|Британия и ЕС засекретят размер счета за Brexit - СМИ
|США выступают против российского участия в миссии ООН в Донбассе
|Президент Литвы подписала "закон Магнитского"
|Трамп отказался стать человеком года по версии журнала Time. Time: ему и не предлагали
|В Саудовской Аравии начала работу исламская военная коалиция
Это интересно
|Названа цена электрического грузовика Tesla
|Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена
|Toyota: о массовом производстве электромобилей говорить рано
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов