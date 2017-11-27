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Генерал Нацгвардии Венесуэлы назначен главой нефтегазовой компании
07:42 27.11.2017 |
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым руководителем государственной нефтегазовой компании PDVSA и министром нефтяной промышленности генерал-майора Национальной гвардии Мануэля Кеведо. "Пришло время новой нефтяной революции", - заявил Мадуро в телевизионном обращении в воскресенье, 26 ноября.
Перед Кеведо поставлена задача очистить нефтяную отрасль страны от коррупции, а также повысить добычу нефти, улучшить показатели PDVSA и позаботиться о том, чтобы заправочные станции получали больше бензина.
Коррупция в PDVSA
В этом году по подозрению в коррупции были задержаны десятки сотрудников PDVSA, в том числе ряд топ-менеджеров. В частности, были арестованы бывший руководитель американского подразделения PDVSA - компании Citgo Хосе Перейре и пять его заместителей - их обвинили в растрате госсредств и отмывании денег.
Новым главой компании Citgo был назначен двоюродный брат бывшего главы государства Уго Чавеса - Асдрубаль Чавес.
Рокировка
В августе этого года Мадуро уже совершал перестановки в нефтяной отрасли страны. Тогда он произвел рокировку, назначив министра нефтяной промышленности Нельсона Мартинеса главой PDVSA. При этом пост министра занял Эулохио Дель Пино, возглавлявший PDVSA. На компанию приходится 95 процентов экспортных доходов страны.
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