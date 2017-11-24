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Немцы платят наличными чаще всех в еврозоне
17:36 24.11.2017 |
Наличные деньги по-прежнему доминируют в потребительских платежах в еврозоне, даже когда во многие западные экономики быстро развивают электронные платежи, показали данные опроса, опубликованные Европейским центральным банком.
Цифры указывают на то, что еврозона является одной из самых медленных среди крупных западных стран в плане отказа от наличных денег, таких как Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Канада.
Почти 79% транзакций с точки зрения продажи были проводились при помощи наличных в прошлом году. В то же время в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, этот показатель составил 80%, что только подчеркнуло беспокойство в ФРГ по поводу решения ЕЦБ поэтапно отказаться от обращения банкнот в 500 евро.
Пережившие разрушительные мировые войны и гиперинфляцию экономически консервативные немцы в значительной степени полагаются на наличные деньги и даже в своем банковском секторе предпочитают простые сберегательные продукты, в частности денежные вклады.
В отличие от Германии, наличные деньги используются только для примерно 15% аналогичных операций в Швеции, при этом использование наличных сокращалось в течение нескольких лет, свидетельствуют данные Riksbank.
В прошлом году голландцы и эстонцы реже всех использовали наличные в еврозоне, причем менее половины транзакций проводилось при помощи наличных.
Бумажные деньги настолько важны в еврозоне, что средний потребитель обычно имеет около 65 евро в своем кошельке, а немцы держат более 100 евро.
Но, подчеркивая потенциальную смену тенденций, в ЕЦБ заявили, что бесконтактные платежи могут быстро увеличить количество электронных транзакций. В таких продажах потребитель прикладывает свою карту или телефон к терминалу, мгновенно совершая мелкие покупки часто даже без необходимости вводить ПИН-код.
Тем не менее, бесконтактные платежи составляли всего 1 процент от продаж, предполагая, что любые изменения, вероятно, придут еще не скоро.
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