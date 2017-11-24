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Почти четверть всех расходов жителей ЕС уходит на содержание жилья
17:15 24.11.2017 |
В 2016 году доля трат на аренду жилья и коммунальные услуги в Евросоюзе достигла 24,6%. В 2006 году этот показатель составлял 22,2%.
По данным Евростата, в 2016 году больше всего на содержание жилья тратили жители Дании (29,1%), Финляндии (28,4%) и Великобритании (27,1%). За ними следуют Франция (26,2%), Швеция (26%) и Чехия (25,6%).
Меньше всего денег на жилье уходит у жителей Мальты (10,3%), Литвы (15,6%), Кипра (15,9%), Эстонии (17,6%) и Португалии (18,8%).
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